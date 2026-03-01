Betis vs Sevilla EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 26 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Estadio de La Cartuja será el escenario de una nueva edición del derbi sevillano en La Liga, donde Real Betis recibirá a Sevilla FC en un duelo con mucho en juego.

El Betis atraviesa un gran momento, con 10 puntos sumados en sus últimos cuatro partidos de liga. El equipo de Manuel Pellegrini es quinto en la tabla, a seis puntos del cuarto lugar (Atlético de Madrid) y con cinco de ventaja sobre el sexto. Eso sí, los nueve empates en la temporada le han impedido estar más arriba. En casa ha sido fuerte, con 23 puntos en 12 encuentros, y además llega con confianza tras haber ganado los dos últimos derbis, incluido el 2-0 en el partido de ida esta campaña.

Sevilla, por su parte, es 12º en la clasificación, pero ha mostrado mejoría en las últimas semanas. El conjunto dirigido por Matías Almeyda solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos de liga y viene de vencer 1-0 a Getafe. Aunque todavía está más cerca de la zona baja que de los puestos europeos, un triunfo en el derbi podría cambiar significativamente su panorama.

Históricamente ha sido un enfrentamiento muy equilibrado y cargado de tensión, pero el momento actual y la fortaleza como local inclinan ligeramente la balanza hacia los verdiblancos. Además, Sevilla no gana como visitante en este derbi desde noviembre de 2021.

Se espera un partido intenso y disputado, pero con ventaja para los de Pellegrini.

Pronóstico: Real Betis 2-1 Sevilla.

Last modified: marzo 1, 2026