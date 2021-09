Serie A

Abrimos las emociones de este miércoles 22 de septiembre en la jornada 5 de la Serie A 2021-2022 de Italia, cuando el Spezia busque aprovechar su condición de local para dar una sorpresa al recibir a la Juventus que está urgido de puntos en el Alberto Picco.

Hora y Canal Spezia vs Juventus

Sede: Estadio Alberto Picco, La Spezia, Italia

Hora: 6:30 pm de Italia. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Spezia vs Juventus en VIVO

El cuadro del Spezia ha tenido un buen arranque de campaña en términos generales sabiendo que su objetivo es la salvación. Después de 4 jornadas suman una victoria, un empate y un par de descalabros.

Aquilotti llega motivado ya que en la jornada pasada visitaron al Venezia en un duelo que parecían empatar a uno, hasta que al 90+4 Mehdi Bourabia apareció para el 1-2 final.

Por su parte, la Juventus esta siendo la gran decepción del campeonato con un arranque desastroso al sumar apenas par de empates y par de descalabros, les urge sumar su primer triunfo.

La Vecchia Signora viene de un nuevo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Milán en un duelo en el que Álvaro Morata los puso al frente apenas a los 4 minutos, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Tanto el Spezia como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas. La Vecchia Signora es favorito, pero si hay un momento en que los Aguiluchos pueden sorprender es justamente este miércoles. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Spezia vs Juventus.

Spezia vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Serie A 2021-22

Last modified: septiembre 21, 2021

Etiquetas: Canal Spezia vs Juventus