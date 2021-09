UFC 266 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Volkanovski vs Ortega en Directo?

UFC

UFC 266 se llevará a cabo este sábado 24 de septiembre por la noche con una cartelera cargada a celebrarse en el T-Mobile Arena en Las Vegas. En la cima de la cartelera hay un par de peleas por el título, incluida una de las peleadoras más dominantes en el deporte, ya que Valentina Shevchenko pone su título de peso mosca femenino en juego contra Lauren Murphy en el evento coestelar.

En el evento principal, Alexander Volkanovski defenderá su título de peso pluma contra Brian Ortega. Volkanovki espera una actuación más dominante después de obtener una controvertida victoria por decisión dividida sobre Max Holloway en la primera defensa del campeonato de las 145 libras.

También es de destacar que Nick Díaz da un paso atrás en el octágono por primera vez desde 2015 cuando se enfrenta a Robbie Lawler en una revancha de los luchadores favoritos de los fanáticos que fueron a la guerra por primera vez en 2004.

Sabemos que es fácil perderse en las minucias de un gran evento. Así que estamos aquí para ayudarlo a brindarle una perspectiva concisa de qué esperar y qué saber para cada pelea de cartas principal. Echemos un vistazo más de cerca a qué esperar el sábado.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 266?

Fecha: sábado 24 de septiembre

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star+ en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 266

Cartelera principal

Alexander Volkanovski vs Brian Ortega

Valentina Shevchenko vs Lauren Murphy

Nick Diaz vs Robbie Lawler 2 (cinco rounds)

Curtis Blaydes vs Jairzinho Rozenstruik

Jessica Andrade vs Cynthia Calvillo

Cartelera preliminar

Marlon Moraes contra Merab Dvalishvili

Dan Hooker contra Nasrat Haqparast

Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus

Roxanne Modafferi contra Taila Santos

Primeras preliminares

Uros Medic vs Jalin Turner

Manon Fiorot vs Mayra Bueno Silva

Nick Maximov vs Karl Roberson

Matt Semelsberger vs Martin Sano

Omar Morales vs Jonathan Pearce

Cómo ver UFC 266: Volkanovski vs Ortega

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 266 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 266 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 266 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 266 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star+ en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 266 en VIVO

Realmente el evento principal para muchas personas es el regreso de Nick Díaz contra Robbie Lawler. Díaz no ha peleado desde 2015 y este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas regresa por fin contra el ex campeón de peso welter de UFC. Estos dos pelearon en 2004 cuando Díaz le propino a Lawler su primera derrota por nocaut. La revancha estará programada para cinco rounds.

Oh, sí, en cuanto a las peleas por el título real, tienes el título de peso pluma masculino en juego entre el campeón Alexander Volkanovski y Brian Ortega, mientras que la campeona de peso mosca de las mujeres Valentina Shevchenko lucha contra Lauren Murphy, quien buscará lograr la sorpresa de todos los golpes en la noche. -principal.

Así que estamos listos para disfrutar de una gran cartelera después de más de un mes sin un UFC numerado, sin duda veremos una función con espectáculo y emociones.

UFC 266 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Volkanovski vs Ortega en Directo?

Last modified: septiembre 23, 2021

Etiquetas: Alexander Volkanovski vs Brian Ortega