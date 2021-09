Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido tendremos este sábado 25 de septiembre en la jornada 6 de la Premier League 2021-2022, cuando el Chelsea busque dar un golpe de autoridad que los consolide en lo más alto de la tabla, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá a dar un golpe de autoridad en su dura visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Manchester City

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido un gran arranque de campaña demostrando que es uno de los candidatos al título. En la jornada pasada golearon 0-3 al Tottenham para colocarse con 4 victorias y un empate en las 5 primeras jornadas.

Los Blues tuvieron actividad a media semana en la tercera ronda de la Copa de la Liga donde se midieron al Aston Villa en un duelo en el que igualaron 1-1 para irse a penales donde se llevaron el boleto tras ganar 4-3.

Por su parte, el Manchester City ha tenido un arranque bueno “a secas” ya que en 5 jornadas suman 3 victorias, un empate y un descalabro. El pasado sábado recibieron al Southampton siendo incapaces de anotar para un 0-0 final.

Los Citizens también tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga donde no tuvieron problemas para aplastar 6-1 al Wycombe Wanderers con doblete de Riyad Mahrez y goles de Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ferran Torres y Cole Palmer.

Tanto el Chelsea como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad en la pelea por el título, saben que la competencia será muy dura y que son dos rivales que tienen aspiraciones de estar en lo más alto de esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Manchester City.

