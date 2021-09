Manchester United vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos la actividad de este sábado 25 de septiembre en la jornada 6 de la Premier League 2021-2022 de Inglaterra, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los mantenga en la pelea por la cima, pero recibirán a un Aston Villa que saldrá decidido a dar la sorpresa en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Aston Villa

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:30 pm de Reino Unido. 5:30 am de Centroamérica. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:30 am de Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Manchester United ha cumplido con un gran aranque demostrando que, de la mano de Cristiano Ronaldo, quieren volver a ganar un título de la Premier. En 5 jornadas suman 4 victorias y un empate, uno de sus triunfos fue en la jornada pasada doblegando 1-2 al West Ham.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana sufriendo una durísima eliminación de la Copa de la Liga al caer en casa 0-1 ante el West Ham.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido un arranque irregular en la Premier sumando 2 victorias, un empate y un par de descalabros. La semana pasada recibieron al Everton logrando doblegarlos 3-0.

Los Villanos también tuvieron actividad a media semana en la Copa de la Liga sufriendo una dura eliminación en penales a manos del Chelsea tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

Tanto el Manchester United como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas, aunque es una realidad que los Red Devils son favoritos al estar en casa y tener un plantel más fuerte. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Aston Villa.

Manchester United vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Premier League 2021-22

Last modified: septiembre 24, 2021

Etiquetas: Aston Villa