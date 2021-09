Napoli vs Spartak Moscú EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Europa League 2021-22

Europa League

Se viene la jornada 2 de la Europa League 2021-2022 este jueves 30 de septiembre, cuando el Napoli recibe al Spartak Moscú en la cancha del Diego Armando Maradona. El equipo italiano buscara aprovechar que juega de local intentando sumar su primer triunfo, pero los Rusos también saldrán obligados a sumar sus primeros puntos.

Hora y Canal Napoli vs Spartak Moscú

Sede: Estadio Diego Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN y Fox Sports

Napoli vs Spartak Moscú en VIVO

En la primera jornada el equipo que dirige Spalleti se enfrentó al Leicester de Vardy, el partido término en empate 2-2, fue un encuentro muy duro para los italianos que lograron el empate en el minuto 87 gracias a un gol de Osimhen que les permitió sumar su primera unidad, sin embargo en casa saben que deben ir por la victoria.

El Napoli viene de ganar por la Serie A al Cagliari por 2-0 para mantenerse como líderes con paso perfecto en 6 jornadas.

Por otro lado, el Spartak de Moscú perdió de manera sorpresiva en la jornada anterior frente al Legia, un gol en el minuto 91 dejo al equipo ruso sin puntos. Este resultado complica un poco más la clasificación, es por esto que llegaran con ganas de dar la sorpresa en Italia. No están teniendo su mejor inicio de temporada en su liga local, pero vienen de conseguir una victoria sobre Ufa 2-0 que les puede servir de motivación.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en la temporada 1990-1991 por los octavos de final de UEFA Champions League, el partido concluyó en empate y luego en los penales el Spartak de Moscú se llevó la victoria gracias al 5-3.

Tanto el Napoli como el Spartak Moscú saben de la importancia de este partido ya que los dos tienen aspiraciones reales de avanzar, pero la competencia es muy pareja y no hay margen de error. Gli Azzurri, de Chucky Lozano, es amplio favorito, pero no puede caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Spartak Moscú.

