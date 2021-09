[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Querétaro vs Chivas 1-0 Torneo Apertura 2021

Liga MX Torneo Apertura 2021

Querétaro logró una valiosísima victoria 1-0 sobre las Chivas en la jornada 11 del Torneo Apertura 2021 en La Corregidora.

El partido arrancó de manera pareja sin mucha claridad, realmente había pocas emociones, incluso la intensidad no era mucha, la primera de real peligro llegó al 29 cuando Maximiliano Perg sacó remate de cabeza que Gudiño salvó mandando al poste, al 32 Uriel Antuna respondía por las Chivas con disparo peligroso, al 35 el duelo fue interrumpido por una tormenta eléctrica, tras una larga pausa la acción se reanudó, hubo algunas oportunidades, pero al descanso no había goles. Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Jonathan Dos Santos sacó disparo para poner al frente al Querétaro, tras eso las Chivas se fueron al ataque generando buenas oportunidades pero Washington estaba muy atento en el arco, al 82 Uriel Antuna sacó disparo que terminó reventando el poste, finalmente el empate no llegó.

Con esta victoria Querétaro arribó a 9 puntos colocándose en la posición 16, mientras Chivas se estancó en 14 unidades en el noveno lugar. En actividad de la jornada 12 de la Liga MX, los Gallos Blancos visitarán a Toluca el domingo, un día antes Guadalajara recibirá al Atlas. Querétaro 1-0 Chivas.

