América vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡EMPATE EN EL CLÁSICO JOVEN 🥱🥱🥱!



América y Cruz Azul siguieron con su paso irregular firmando un gris empate 1-1 que de poco les sirve a ambos.



Con este punto las Águilas se colocaron séptimos con 19 unidades, mientras la Máquina es sublíder con 28 puntos.#LigaMX #América… pic.twitter.com/YAZklCIfmM — Fulbox (@fulboxOficial) April 12, 2026

El Clásico Joven vuelve a encender la pasión en la Liga MX. Este sábado, el Club América recibe a Cruz Azul en el histórico Estadio Azteca, en un duelo que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Ambos equipos llegan con presión en la recta final del torneo: el ganador saldrá fortalecido rumbo a la Liguilla, mientras que el perdedor podría complicar su camino en la fase decisiva.

América busca recuperar confianza en casa

El equipo dirigido por André Jardine atraviesa un momento irregular. Ubicados en la sexta posición, las Águilas necesitan un triunfo que les permita afianzarse en puestos de clasificación.

El reciente empate ante Santos Laguna dejó dudas en su funcionamiento, por lo que vencer a su máximo rival sería el impulso perfecto para recuperar confianza.

Para el América, hacerse fuerte en casa será clave en este compromiso.

Cruz Azul quiere dar un golpe de autoridad

Por su parte, Cruz Azul llega como sublíder del torneo con 27 puntos, bajo la dirección de Nicolás Larcamón.

A pesar de su gran campaña, la reciente derrota ante CF Pachuca ha generado ciertas dudas en el equipo.

Este Clásico representa una oportunidad ideal para reafirmar su candidatura al título y demostrar que pueden competir en partidos de alta exigencia.

Pronóstico América vs Cruz Azul

Como suele suceder en este tipo de partidos, se espera un encuentro muy disputado, con ambos equipos priorizando el orden y evitando errores.

La intensidad, la presión y el contexto del Clásico podrían derivar en un partido cerrado.

Pronóstico: empate 1-1 en un duelo de alta tensión.

La incógnita será si América logra imponer su localía o si Cruz Azul consigue dar un golpe de autoridad en uno de los partidos más esperados del torneo.

¿Cuál es tu pronóstico para este Clásico Joven?

Last modified: abril 11, 2026