Written by: abril 11, 2026 Liga MX Clausura 2026

América vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

América vs Cruz Azul

El Clásico Joven vuelve a encender la pasión en la Liga MX. Este sábado, el Club América recibe a Cruz Azul en el histórico Estadio Azteca, en un duelo que promete intensidad y emociones de principio a fin.

Ambos equipos llegan con presión en la recta final del torneo: el ganador saldrá fortalecido rumbo a la Liguilla, mientras que el perdedor podría complicar su camino en la fase decisiva.

América busca recuperar confianza en casa

El equipo dirigido por André Jardine atraviesa un momento irregular. Ubicados en la sexta posición, las Águilas necesitan un triunfo que les permita afianzarse en puestos de clasificación.

El reciente empate ante Santos Laguna dejó dudas en su funcionamiento, por lo que vencer a su máximo rival sería el impulso perfecto para recuperar confianza.

Para el América, hacerse fuerte en casa será clave en este compromiso.

Cruz Azul quiere dar un golpe de autoridad

Por su parte, Cruz Azul llega como sublíder del torneo con 27 puntos, bajo la dirección de Nicolás Larcamón.

A pesar de su gran campaña, la reciente derrota ante CF Pachuca ha generado ciertas dudas en el equipo.

Este Clásico representa una oportunidad ideal para reafirmar su candidatura al título y demostrar que pueden competir en partidos de alta exigencia.

Pronóstico América vs Cruz Azul

Como suele suceder en este tipo de partidos, se espera un encuentro muy disputado, con ambos equipos priorizando el orden y evitando errores.

La intensidad, la presión y el contexto del Clásico podrían derivar en un partido cerrado.

Pronóstico: empate 1-1 en un duelo de alta tensión.

La incógnita será si América logra imponer su localía o si Cruz Azul consigue dar un golpe de autoridad en uno de los partidos más esperados del torneo.

¿Cuál es tu pronóstico para este Clásico Joven?

Etiquetas: , , , Last modified: abril 11, 2026
Pachuca vs Santos Previous Story
Pachuca vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026
Chelsea vs Manchester City Next Story
Chelsea vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 Premier League 2025-26

Related Posts

Pumas vs Mazatlán

Pumas vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 11, 2026

¡El sol de mediodía en Ciudad Universitaria no perdona! Este domingo, los Pumas reciben al Mazatlán en una Jornada 14 que define rumbos...

Read More
Pachuca vs Santos

Pachuca vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡La Bella Airosa se prepara para...

Read More
Atlas vs Monterrey

Atlas vs Monterrey EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Se acaban las oportunidades en la...

Read More
Querétaro vs Necaxa

Querétaro vs Necaxa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Written by: abril 11, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Se acabó el margen de error en...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *