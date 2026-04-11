Pumas vs Mazatlán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡El sol de mediodía en Ciudad Universitaria no perdona! Este domingo, los Pumas reciben al Mazatlán en una Jornada 14 que define rumbos y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La UNAM quiere sumar una nueva victoria que los consolide en los primeros puestos, pero los Cañoneros quieren demostrar dignidad buscando la gran sorpresa en CU.

El equipo de la UNAM llega con una base sólida y la seguridad que solo un histórico como Keylor Navas puede dar bajo los tres palos. Tras ese empate agridulce ante las Chivas en la jornada pasada, los universitarios saben que este domingo, ante su gente, no pueden dejar escapar ni un punto para asegurar su lugar en la ‘Fiesta Grande’.

Por otro lado, el Mazatlán llega contra las cuerdas. Los cañoneros han sido un rival incómodo, pero la falta de contundencia los tiene sufriendo en la parte baja de la tabla. El historial reciente es demoledor: Pumas les ha metido hasta cuatro goles en juegos pasados.

¿Podrá el Mazatlán dar la campanada en el calor de CU o Pumas sentenciará su pase a la siguiente fase?

Nuestro pronóstico: El factor localía y la calidad individual de Pumas se impondrán. Gana el equipo de la UNAM 2-0. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: abril 11, 2026