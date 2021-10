Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2021

NFL

Dos de las franquicias históricas se enfrentarán en un importante juego de la Semana 4 el domingo por la tarde cuando los Pittsburgh Steelers se midan a los Green Bay Packers en Lambeau Field. Pittsburgh espera recuperarse de un inicio de 1-2 después de perder 24-10 en casa ante los Cincinnati Bengals el fin de semana pasado como favorito en casa por 2.5 puntos. Green Bay ganó una decisión cerrada 30-28 sobre los 49ers de San Francisco el domingo por la noche.

Estos equipos se enfrentaron por última vez en 2017, cuando Pittsburgh ganó 31-28 en casa. Green Bay aún lidera la serie de todos los tiempos 19-16, con su última victoria sobre Pittsburgh en el Super Bowl XLV.

Hora y Canal Packers vs Steelers

Kickoff: Domingo 3 de octubre a la 1:35 p.m. PT / 4:35 p.m. ET en Estados Unidos. 3:35 p.m. en México.

TV: CBS en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Packers -6

Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers en VIVO

Steelers en busca de respuestas ofensivamente después de una actuación poco convicente, hubo muchas preguntas sobre cómo se vería la ofensiva de Pittsburgh esta temporada, y las cosas van en la dirección equivocada después de una mala actuación en casa contra los Bengals el fin de semana pasado. Un pase de anotación de cuatro yardas de Ben Roethlisberger al ala cerrada novato Pat Freiermuth con 1:04 por jugar en la primera mitad empató el marcador a siete, pero ese sería el único viaje de Pittsburgh a la zona de anotación cuando Cincinnati respondió 30 segundos después antes de alejarse en el tercer cuarto.

Roethlisberger tuvo una tarde ocupada, completando 38 de sus 58 intentos de pase para 318 yardas, un touchdown y dos intercepciones. El corredor novato Najee Harris se destacó con 14 acarreos para 40 yardas, además de acumular 14 recepciones para 102 yardas. La defensiva de Pittsburgh hizo todo lo que pudo para mantener a los Bengals en 268 yardas de ofensiva total, pero los Steelers lograron solo 342 yardas con dos pérdidas de balón y fueron detenidos dos veces en cuarta oportunidad.

“No voy a señalar con el dedo a nadie más y voy a señalarme a mí mismo”, dijo Roethlisberger a Associated Press. “Estoy tratando de resolverlo. Estoy un poco perplejo. Un poco frustrado por eso. Odio perder. No vamos a darnos por vencidos “.

Los Steelers también tienen marca de 1-2, ya que comenzaron la temporada con una impresionante victoria sobre los Buffalo Bills como perdedores por un touchdown, pero han tenido problemas desde entonces. Los tres juegos de Pittsburgh han quedado por debajo del total de apuestas, ya que el concurso del domingo pasado no pudo despejar el bajo total de 43 puntos.

La ofensiva de Pittsburgh tendrá que ponerse en marcha rápidamente, ya que ocupa el puesto 28 en anotaciones con 16.7 puntos por juego y acumula un promedio de 308.3 yardas por partido. La defensa de los Steelers se encuentra entre la élite de la liga, manteniendo a los oponentes en 22 puntos y 354.6 yardas por juego mientras presenta una feroz carrera de pases.

Roethlisberger está disminuyendo rápidamente a medida que se acerca a los 40 años, completando 83 de sus 130 intentos de pase para 801 yardas, tres touchdowns y tres intercepciones. Harris parece el punto focal de la ofensiva con 40 acarreos para 123 yardas más 20 recepciones para 149 yardas y un touchdown, mientras que Chase Claypool es el mejor receptor con 15 recepciones para 211 yardas. Después de firmar una gran extensión en la temporada baja, T.J. Watt ha acumulado tres capturas, un tackle para perder y seis hits de mariscal de campo ya.

El tackle ofensivo Zach Banner pasó a la reserva de lesionados el miércoles debido a un problema en la rodilla, uniéndose al corredor de segunda fila Anthony McFarland Jr. (no revelado) y al ala defensiva Stephon Tuitt (no revelado). La amplia sala de recepción es un signo de interrogación para el domingo, ya que Claypool (tendón de la corva) y JuJu Smith-Schuster (costillas) estuvieron limitados en la práctica esta semana, aunque Diontae Johnson (rodilla) parece estar en camino de regresar después de perderse el juego de la semana pasada. . El tackle defensivo Carlos Davis (rodilla) más los linieros ofensivos Chukwuma Okorafor y Rashaad Coward no practicaron esta semana.

Gol de campo de último segundo de Packers les dio la victoria sobre los 49ers

El enfrentamiento del domingo pasado en San Francisco es uno de los candidatos al juego temprano del año, ya que Green Bay pudo armar una serie de último segundo después de desperdiciar una gran ventaja para obtener una victoria crucial sobre los 49ers. Una breve recepción de touchdown de Davante Adams seguida de una carrera de anotación de Aaron Jones le dio a Green Bay una ventaja de 17-0 al final de la primera mitad, y a pesar de que Márquez Valdés-Scantling agregó otro touchdown en el cuarto, los 49ers lucharon para tomar un 28 -27 de ventaja con 37 segundos por jugarse. Eso fue demasiado tiempo para dejar a Aaron Rodgers, quien conectó a Adams en dos pases largos para preparar al ganador del juego de 51 yardas de Mason Crosby.

Rodgers completó 23 de 33 pases para 261 yardas y dos touchdowns, incluidas 51 yardas y la serie ganadora del juego sin tiempos muertos restantes. Adams tuvo un juego monstruoso con 12 recepciones para 132 yardas y un touchdown. La defensiva de Green Bay hizo un gran esfuerzo, ayudando a los Packers a superar a San Francisco 353-298 mientras ganaban la batalla por pérdidas de balón 1-0.

“Lo primero que pensé al idear cómo quería llevarnos al rango de gol de campo fue cómo podría conseguir el balón. Me siento bien con nuestro equipo”, dijo Rodgers a Associated Press. “La semana uno fue una anomalía. Dije Eso y yo creo que. Recuperamos la Semana Dos. Jugamos contra un gran equipo esta noche hasta el último momento. Este viaje en avión se va a sentir increíble “.

Green Bay tiene una marca de 2-1 después de ser vencido en el primer partido como un ligero favorito contra los New Orleans Saints antes de recuperarse con dos buenas victorias. Los Overs también han tenido un comienzo de 2-1 después de que el juego del domingo pasado despejara el total de apuestas de 50.5 puntos.

El terrible esfuerzo de la Semana 1 daña los números ofensivos de Green Bay en general, ya que se ubica en la mitad inferior con 22.7 puntos y 301.6 yardas por juego. La defensiva de Green Bay tampoco ha sido excelente estadísticamente con 27.7 puntos y 321.3 yardas por juego permitidas.

Después de una temporada baja llena de drama, Rodgers ha completado 60 de sus 88 intentos de pase para 649 yardas, seis touchdowns y dos intercepciones. Jones ha totalizado 51 toques desde la línea de golpeo resultando en 233 yardas y cinco touchdowns, mientras que Adams está en camino de otra gran temporada con 25 recepciones para 309 yardas y una anotación.

El tackle ofensivo All-Pro David Bakhtiari permanece en la lista de PUP después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior el año pasado, pero se espera que regrese en algún momento de esta temporada. La línea ofensiva está aún más en duda ya que el escolta de Pro Bowl Elgton Jenkins se perdió el partido del domingo pasado por una lesión en el tobillo y aún no ha practicado. El mejor corredor de pases Za’Darius Smith también estará fuera por algunas semanas mientras se recupera de una lesión en la espalda. Valdés-Scantling (tendón de la corva) y el esquinero Kevin King (conmoción cerebral) son los otros dos titulares que no han practicado esta semana. Jones (tobillo) y el corredor de reserva AJ Dillon (espalda) estuvieron limitados en la práctica esta semana, por lo que el backfield también está en un estado de cambio. El apoyador Krys Barnes (conmoción cerebral) y el profundo Vernon Scott (tendón de la corva) completan el extenso informe de lesiones, ya que ambos siguen siendo limitados en la práctica.

Green Bay Packers vs Pittsburgh Steelers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 4 NFL 2021

Last modified: octubre 2, 2021

Etiquetas: Green Bay Packers