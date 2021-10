Liga Española 2021-2022

El Atlético de Madrid dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 al Barcelona en la jornada 8 de la Liga Española 2021-2022 en el Wanda Metropolitano.

El partido arrancó con dominio del Atlético de Madrid que tuvo la primera a los 8 minutos con disparo de Thomas Lemar, al 16 Joao Felix sacó disparo cruzado que paso apenas por un lado, Barcelona no reaccionaba y al 22 Luis Suárez filtró a Thomas Lemar que no perdonó el 1-0, al 26 Coutinho sacó disparo peligroso, un minuto después Luis Suárez estuvo cerca del segundo, pero al 43 otra vez apareció el charrua pero ahora poniendo el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo el Barcelona intentaba presionar, pero les costaba generar real peligro, hasta que al 59 Philippe Coutinho sacó disparo que Oblak salvó, los minutos pasaban con algunas oportunidades, pero el gol de la victoria no llegó.

Con esta victoria el Atlético de Madrid arribó a 17 puntos colocándose como co-líder, mientras Barcelona se estancó en 12 unidades en el noveno puesto, aunque con un duelo pendiente. LaLiga se reanudará en un par de semanas cuando los Colchoneros visiten a Granada y los Blaugranas reciban a Valencia. Atlético de Madrid 2-0 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético de Madrid vs Barcelona 2-0 Liga Española 2021-2022

Etiquetas: Atlético de Madrid