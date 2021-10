Italia vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Tercer Lugar Liga de Naciones UEFA 2021

Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este domingo 10 de octubre en el duelo por el tercer lugar de la UEFA Nations League, cuando Italia busque ganar en confianza aprovechando su condición de local para quedarse dentro del podio, pero tendrán que recibir a Bélgica que llega dolida, pero lista para recomponerse en la cancha del Juventus Stadium.

Hora y Canal Italia vs Bélgica

Sede: Juventus Stadium, Turín, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Italia vs Bélgica en VIVO

La selección de Italia era considerada la gran favorita para quedarse con este título al jugar la fase final en casa, además llegaba como vigente campeón de la Eurocopa, sin embargo ahora tendrán que conformarse con la tercera posición.

La Azzurri disputó las semifinales el pasado miércoles enfrentándose a España en un duelo donde la expulsión de Leonardo Bonucci al 42 les terminó costando caro al ser derrotados 1-2.

Por su parte, Bélgica tenía la misión de finalmente levantar un título con su “generación dorada”, pero como ha sido costumbre han fallado y ahora un tercer puesto realmente sabría a poco.

Los Diablos Rojos vienen de una dura eliminación el jueves pasado cuando se midieron a Francia en un choque que al descanso ganaban 2-0 con goles de Yannick Carrasco y Romelu Lukaku, sin embargo en el segundo lapso los remontaron para caer 2-3.

Tanto Italia como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por la victoria, pero igual seguramente veremos un duelo abierto y “relajado” ya para que ambos es poco una tercera posición, los dos tenían aspiraciones reales de título y podrían haber muchos cambios. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Italia vs Bélgica.

