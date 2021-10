Gran Premio de Turquía 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

Gran carrera tendremos este domingo 10 de octubre con el Gran Premio de Turquía 2021 donde Max Verstappen buscará una victoria que lo coloque como líder de la competencia, pero Lewis Hamilton, a pesar de la penalización, saldrá por todo, mientras el Checo Pérez tiene la misión de volver a un podio para tranquilizar la presión.

Hora y Canal Gran Premio de Turquía 2021

Sede: Circuito de Estambul, Estambul, Turquía

Hora: 6:00 am de Centroamérica. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ y Star Action en Latinoamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Turquía 2021 en VIVO

Lewis Hamilton prometió adoptar un enfoque “equilibrado” en el Gran Premio de Turquía este domingo, en lugar de entusiasmarse demasiado, ya que busca limitar sus derrotas ante su rival por el título Max Verstappen.

Una actuación brillante bajo cielos plomizos en el Istanbul Park Circuit el sábado aseguró que el siete veces campeón del mundo se clasificara más rápido para la carrera del domingo. Pero una penalización de 10 posiciones en la parrilla, activada el viernes cuando su equipo Mercedes optó por tomar un cuarto motor de la temporada por razones de confiabilidad, significa que Hamilton tendrá que abrirse paso con guadañas por el campo si quiere tener alguna posibilidad de mantener su pequeña ventaja de dos puntos sobre Verstappen en el campeonato de pilotos.

Lo más probable es que sea un caso de limitación de daños con el Red Bull de Verstappen subiendo al segundo lugar en la parrilla gracias al castigo de Hamilton y luciendo mucho más equilibrado que durante los entrenamientos del viernes.

Pero Hamilton tiene algunas razones para ser positivo de cara a la carrera. No menos importante, el hecho de que todavía parece tener el coche más rápido aquí en Turquía.

El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, y el piloto finlandés de Mercedes, Valtteri Bottas se saludan después de las sesiones de clasificación en el Intercity Istanbul Park en Estambul el 9 de octubre de 2021, antes del Gran Premio de Fórmula Uno de Turquía. Lewis Hamilton dominó la clasificación para el Gran Premio de Turquía, pero su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas

El hecho de que Bottas salga desde la pole es motivo de alegría de Hamilton. El finlandés realmente se ganará su cheque de pago si puede mantener a Verstappen detrás de él, aunque el director del equipo de Mercedes, Toto Wolff, negó que el equipo intentaría ser demasiado lindo.

“Valtteri va a competir en su [propia] carrera”, dijo cuando se le preguntó si Mercedes podría usar a Bottas para agrupar el campo, lo que le da a Hamilton la oportunidad de ponerse al día. “Se trata de la victoria, la victoria de Valtteri, la victoria del equipo, y no vamos a hacer nada”.

Foto: @F1

Sin duda las miradas estarán puestas en la pelea entre Bottas, Verstappen y Hamilton, pero más abajo aparecen Leclerc y Gasly que partirán en la segunda fila, mientras que Fernando Alonso partirá quinto y Checo Pérez largará desde el sexto puesto, por lo que la misión para el mexicano será meterse al podio.

Last modified: octubre 9, 2021

Etiquetas: Checo Pérez