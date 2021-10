Aston Villa vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este sábado 16 de octubre en la jornada 8 de la Premier League 2021-2022, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita pelear arriba de media tabla, pero tendrán que recibir a unos Wolves que llegan motivados listos para llevarse el botín del Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Wolves

Sede: Villa Park, Birmingham, Reino Unido

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de Centroamérica. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Aston Villa vs Wolves en VIVO

El cuadro del Aston Villa ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla ya que en 7 jornadas suman 3 victorias, un empate y han caído derrotados en 3 ocasiones, por lo que en casa intentarán llevarse las tres unidades y pelear más arriba.

Los Villanos vienen de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la pausa por la Fecha FIFA, cuando visitaron al Tottenham siendo superados 2-1.

Por su parte, los Wolves también han tenido una campaña irregular, aunque parecen venir a más tras un arranque desastroso. Después de 7 duelos suman 3 triunfos y 4 descalabros.

Los Lobos llegan de un gran triunfo hace un par de semanas cuando recibieron al Newcastle logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Hwang Hee-chan, ambas asistencias de Raúl Jiménez.

Tanto el Aston Villa como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y dar un paso en sus respectivas peleas; en la tabla general encontramos a los Villanos en la décima posición con 10 puntos, mientras que los Lobos son doceavos con 9 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Wolves.

Etiquetas: Aston Villa