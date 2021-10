Premier League 2021-2022

Foto: @WolvesEspanol

Los Wolves tomaron un respiro logrando un valioso triunfo 2-1 sobre el Newcastle en la jornada 7 de la Premier League 2021-2022 en Molineux Stadium.

El partido arrancó de manera cerrada, no había mucha claridad, sin embargo al 20 apareció Raúl Jiménez con un gran pase filtrado para Hwang Hee-chan que no perdonó el 1-0, parecía que así nos íbamos al descanso, pero al 41 apareció Jeff Hendrick para poner el 1-1. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía parejo, ambos intentaban pero de nueva cuenta la claridad les fallaba, al 58 Raúl Jiménez apareció de nueva cuenta con un pase perfecto para Hwang Hee-chan que puso el 2-1 para los Wolves, eso obligó al Newcastle a apretar, pero el empate no llegó.

Con esta victoria los Wolves arribaron a 9 puntos escalando a la décima posición, mientras el Newcastle se hundió como penúltimo con 3 unidades. Los Lobos volverán a la actividad en un par de semanas visitando al Aston Villa en la reanudación de la Liga Premier tras la pausa por la Fecha FIFA. Wolves 2-1 Newcastle.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Wolves vs Newcastle 2-1 Premier League 2021-2022

