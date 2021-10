Lazio vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Serie A 2021-22

Serie A

Partido sumamente atractivo tendremos este sábado 16 de octubre en la jornada 8 de la Serie A 2021-2022, cuando la Lazio busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de confianza demostrando que pueden competir ante los mejores, pero recibirán a un Inter de Milán que intentará dar un golpe de autoridad en el Stadio Olimpico.

Hora y Canal Lazio vs Inter de Milán

Sede: Stadio Olimpio, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Lazio vs Inter de Milán en VIVO

El cuadro de la Lazio ha tenido un arranque de campaña algo irregular, por lo que en casa saben que es vital sumar de a tres para pelear por los primeros puestos. En 7 jornadas cosechan 3 victorias, par de empates y par de descalabros.

Las Águilas vienen de un durísimo descalabro en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Bolonia siendo aplastados 3-0.

Por su parte, el Inter de Milán ha cumplido en el arranque de temporada demostrando que otra vez será protagonista en búsqueda del título. Ellos suman 5 triunfos y par de empates.

El Inter, previo a la pausa por la Fecha FIFA, logró un valioso triunfo 1-2 en su visita al Sassuolo con anotaciones de Edin Dzeko y Lautaro Martínez.

Tanto la Lazio como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambas cuadros tienen la misión de ganar y dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a las Águilas en la sexta posición con 11 puntos, mientras el Inter es tercero con 17 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Lazio vs Inter de Milán.

