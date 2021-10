Levante vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido entre equipos necesitados tendremos este sábado 16 de octubre en la jornada 9 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Levante busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los saque de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a un Getafe sacudido que intentará llevarse el botín del Ciudad de Valencia.

Hora y Canal Levante vs Getafe

Sede: Estadio Ciutat de Valencia, Valencia, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Levante vs Getafe en VIVO

El cuadro del Levante ha tenido una campaña muy complicada que los tiene hundidos en la tabla ya que en 8 duelos todavía no conocen el triunfo con 4 empates y 4 descalabros, por lo que en casa es vital sumar de a tres para salir de la zona de descenso.

Los Granotes vienen de una nueva derrota en la jornada pasada, previo a la pausa por la Fecha FIFA, cuando cayeron 1-0 en su visita al Mallorca.

Por su parte, el Getafe tampoco ha tenido una buena campaña y eso ya le costó el puesto a Michel que dejó al equipo con un empate y 7 descalabros, así que les urge reaccionar.

Los Azulones vienen de sumar su primer punto en la temporada cuando recibieron a la Real Sociedad en un duelo en el que Sandro Ramírez los puso al frente, aunque tuvieron que conformarse con el 1-1. JJ Macías ingresó de cambio a 2 minutos del final.

Tanto el Levante como el Getafe saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar y tomar un respiro, además sería un buen golpe anímico después de la Fecha FIFA; en la tabla general encontramos a los Granotes en la posición 18 con 4 puntos, mientras los Azulones son últimos con una unidad en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Levante vs Getafe.

Levante vs Getafe EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga Española 2021-22

Last modified: octubre 15, 2021

Etiquetas: Canal Levante vs Getafe