Liga MX Torneo Apertura 2021

Foto: @TelemundoSports

América logró una valiosísima y polémica victoria 1-0 ante el Atlético San Luis en la cabalística jornada 13 del Torneo Apertura 2021.

El partido arrancó de manera pareja, sin embargo poco a poco el América empezó a tomar las riendas demostrando que venían por la victoria, pero no había claridad al ataque, Henry Martín sacó disparo peligroso al 29, sin embargo no había mucho que contar en 45 minutos para el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía, era el América que apretaba buscando el arco rival, pero de nueva cuenta la falta de ideas les pasaba factura, Atlético San Luis se defendía bien, también tuvo sus oportunidades, la polémica llegó en tiempo agregado con un penal no señalado a favor de los Tuneros y al 90+7 Roger Martínez se vistió de héroe anotando el 0-1 final.

Con esta victoria el América arribó a 28 puntos como líder general, mientras Atlético San Luis quedó octavo con 17 unidades. En actividad de la jornada 14 de la Liga MX, a media semana, las Águilas recibirán a Santos, mientras los Tuneros tendrán acción hasta el domingo de la próxima semana recibiendo al Atlas. Atlético San Luis 0-1 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Atlético San Luis vs América 0-1 Torneo Apertura 2021

Last modified: octubre 16, 2021

Etiquetas: América