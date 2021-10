Alavés vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Se cierran las emociones de la jornada 9 de la Liga Española 2021-2022 este lunes 18 de octubre con un buen partido donde el Alavés buscará aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de un respiro en la pelea por la salvación, pero recibirán a un Betis que llega urgido de quedarse con el botín del Mendizorroza.

Hora y Canal Alavés vs Betis

Sede: Estadio de Mendizorrza, Vitoria, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Alavés vs Betis en VIVO

El cuadro del Alavés ha tenido una campaña muy complicada que los tiene hundidos en la tabla ya que en 7 duelos apenas han podido ganar en una ocasión, mientras que han perdido en los restantes 6 duelos, por lo que estando en casa no hay margen de error.

Los Babazorros vienen de una nueva derrota en la jornada pasada siendo superados 1-0 por el Athletic Bilbao, por lo que esperan que la pausa por la Fecha FIFA les haya servido para ganar en confianza y afinar detalles.

Por su parte, el Betis ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, con la misión de ganar para pelear por puestos europeos. Ellos suman 3 triunfos, 3 empates y un par de descalabros.

Los Béticos vienen de una dura caída en la jornada pasada, previo a la pausa por la Fecha FIFA, cuando visitaron al Villarreal siendo superados 2-0.

Tanto el Alavés como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas y ganar en confianza; en la tabla general encontramos a los Babazorros en el penúltimo puesto con 3 puntos, mientras que los Béticos, donde Diego Lainez podría volver a la alineación, son décimos con 12 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Alavés vs Betis.

