Brujas vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2021-22

Champions League 2021-2022

Se viene la jornada 3 de la Champions League 2021-2021 este martes 19 de octubre, cuando el Brujas recibe al poderoso Manchester City en en el Jan Breydel Stadion, donde los Belgas buscaran la manera de no perder puntos en casa frente al equipo inglés que, por su parte, saldrá decidido a imponer su jerarquía.

Hora y Canal Brujas vs Manchester City

Sede: Jan Breydel Stadion, Brugge, Bélgica

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. TNT en México. ESPN en Sudamérica.

Brujas vs Manchester City en VIVO

El equipo local viene de conseguir una gran victoria a domicilio sobre el RB Leipzig en la jornada pasada de esta edición de la Champions League, además, en su primera presentación europea este año logro empatar frente al poderoso PSG. El Brujas está ubicado en la segunda posición con 4 puntos siendo una de las sorpresas, pero saben que todavía queda un largo camino por recorrer soñando con la clasificación.

Los Azul-Negro viene también muy motivados luego de haber ganado por la liga local frente Kortrijk por 2-0 el pasado viernes.

Por otro lado, el Manchester City está jugando con dudas y no termina de convencer. Los de Pep Guardiola vienen de caer de manera sorpresiva en la jornada pasada frente al PSG por 2-0, aunque, quizá, merecieron mejor suerte.

El ManCity viene de conseguir una victoria de local frente al Burnley por 2-0, con goles del portugués Bernardo Silva y el belga Kevin De Bruyne.

Los Citizens está obligados a ganar en esta jornada para intentar pelear con el PSG por el primer lugar, aunque para nada se espera sea un duelo sencillo. Hemos visto como el Brujas llego este año para competir con todos por igual ofreciendo un buen espectáculo. No hay registro de enfrentamientos directos entre estos dos equipos, se espera un juego dominado por el City que es amplio favorito, pero el Brujas para nada será un rival sencillo en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brujas vs Manchester City.

Brujas vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Champions League 2021-22

Last modified: octubre 18, 2021

Etiquetas: Brujas