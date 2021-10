Betis vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2021-22

Europa League

Buen partido de la jornada 3 de la Europa League 2021-2022 este jueves 21 de octubre cuando el Betis recibe en el Estadio Benito Villamarín al Bayer Leverkusen. El equipo español buscara aprovechar que juega de local para sumar los tres puntos que lo deje como líder en solitario del grupo G.

Hora y Canal Betis vs Bayer Leverkusen

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Betis vs Bayer Leverkusen en VIVO

El Betis viene de conseguir un par de victorias en las dos jornadas anteriores, frente al Celtic fue un partido de alto voltaje logrando conseguir una gran victoria por 4-3, mientras que la jornada pasada consiguió los tres puntos a domicilio frente al Ferencvaros por 1-3. Estas dos victorias le permiten estar en la segunda posición por diferencia de goles en su duelo directo con el Leverkusen.

El fin de semana los Béticos se enfrentaron al Villarreal cayendo por 2-0 en el Estadio de la Cerámica, en La Liga ocupa el décimo lugar y esta a 4 puntos de puestos europeos.

Por su parte, el Bayer Leverkusen no conoce la derrota en esta edición de la Europa League, viene de conseguir, en la segunda jornada, una victoria frente al Celtic por 0-4. Con 6 puntos es el líder del grupo G por diferencia de goles con el Betis.

Las Aspirinas venia con una seguidilla de victorias importante, no había perdido en sus últimos cinco partidos, pero el fin de semana se enfrento al Bayern Múnich y terminó humillado por 1-5.

Se espera un partido de alta intensidad desde el principio, ambos equipos con la ambición de quedar tranquilos en punta. Los Béticos son favoritos al estar en casa, podríamos ver el regreso de Diego Lainez, pero las Aspirinas intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Bayer Leverkusen.

Betis vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2021-22

