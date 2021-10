Brighton vs Manchester City EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Seguimos con las emociones de este sábado 23 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2021-2022, cuando el Brighton busque aprovechar su condición de local para dar la gran campanada que demuestre están para competir por algo más que la salvación, pero tendrán que recibir a un Manchester City que saldrá a imponer su jerarquía en el Falmer Stadium.

Hora y Canal Brighton vs Manchester City

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Sussex del Este, Reino Unido

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brighton vs Manchester City en VIVO

El cuadro del Brighton ha sido una de las revelaciones en este arranque de campaña ya que en 8 jornadas suman 4 victorias, 3 empates y han sido vencidos en una sola ocasión, por lo que intentarán seguir con esa gran inercia demostrando que pueden soñar con Europa.

Las Gaviotas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Norwich City siendo incapaces de anotar para 0-0 final, ligando su tercer empate seguido.

Por su parte, el Manchester City es uno de los obligados a pelear por el título. Ha cumplido en las primeras 8 fechas donde suman 5 triunfos, par de empates y han caído en un solo choque. En la jornada pasada doblegaron 2-1 al Burnley.

Los Ciudadanos tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde visitaron al Brujas logrando un aplastante triunfo 1-5 con doblete de Riyad Mahrez y goles de Joao Cancelo, Kyle Walker y Cole Palmer.

Tanto el Brighton como el Manchester City saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de dar un golpe de autoridad en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la cuarta posición con 15 puntos, mientras que los Citizens son terceros con 17 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Manchester City.

