Leeds vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2021-22

Abrimos las emociones de este sábado 23 de octubre en la jornada 9 de la Premier League 2021-2022, cuando el Leeds busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los aleje de la zona de descenso, pero tendrán que recibir a unos Wolves que llegan motivados listos para sumar el botín completo del Ellen Road.

Sede: Ellen Road, Leeds, Yorkshire del Oeste, Reino Unido

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México y 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

El cuadro del Leeds ha tenido una campaña complicada que los tiene en la parte baja de la tabla urgidos de reaccionar si no quieren caer en zona de descenso. Después de 8 duelos suman apenas una victoria, 3 empates y han sido derrotados en 4 choques.

The Whites viene de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Southampton siendo superados 1-0.

Por su parte, los Wolves han cumplido con un buen torneo en términos generales logrando sumar 4 victorias y 4 derrotas en 8 fechas, pero llegan con tres triunfos consecutivos.

Los Lobos vienen de una espectacular victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Aston Villa en un duelo que perdían 2-0 a 10 minutos del final, pero con goles de Romain Saiss, Conor Coady y Rúben Neves, con un Raúl Jiménez inspirado en los últimos minutos.

Tanto el Leeds como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a The Whites en la posición 17 con 6 puntos, mientras los Lobos son décimos con 12 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de lso goles y el resultado final. Leeds vs Wolves.

