Betis vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Liga Española 2021-22

Seguimos con las emociones de este intenso domingo 24 de octubre en la jornada 10 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Betis busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a la zona de competencias europeas, pero recibirán a un Rayo Vallecano que saldrá decidido a sumar en el Benito Villamarín.

Hora y Canal Betis vs Rayo Vallecano

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 6:30 pm de España. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Rayo Vallecano en VIVO

El cuadro del Betis ha tenido una buena temporada hasta ahora manteniéndose en la pelea por competencias europeas. En la jornada pasada vencieron 0-1 al Alavés para colocarse con 4 triunfos, 3 empates y un par de descalabros.

Los Béticos tuvieron acción a media semana en la Europa League donde recibieron al Bayer Leverkusen en un choque que parecían ganar con gol de Borja Iglesias, pero a 8 minutos del final los terminaron igualando, en duelo que marcó el regreso de Diego Lainez a la cancha.

Por su parte, el Rayo Vallecano ha sido una de las revelaciones del campeonato peleando muy lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. En 9 jornadas suman 5 triunfos, un empate y han perdio en 3 ocasiones.

Los Rayistas vienen de un gran triunfo en la jornada pasada cuando recibieron a Elche logrando doblegarlos 2-1 con goles de Mario Hernández y Randy Nteka.

Tanto el Betis como el Rayo Vallecano saben de la importancia de este partido ya que ambos tienen la misión de llevarse el triunfo y meterse a la pelea por competencias europeas; en la tabla general encontramos a los Béticos en la octava posición con 15 puntos, mientras los Rayistas son sextos con 16 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Betis vs Rayo Vallecano.

