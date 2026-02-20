Betis vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El Real Betis buscará su cuarta victoria consecutiva en La Liga cuando reciba al Rayo Vallecano este sábado.

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini es quinto con 41 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid, mientras que el Rayo ocupa la posición 17 con 25 unidades, apenas un punto por encima de la zona de descenso.

🔵 Betis, en su mejor momento

El equipo verdiblanco suma 11 victorias, ocho empates y cinco derrotas en 24 jornadas. Llega en racha tras imponerse a Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca, consolidándose como firme candidato a puestos de Champions League.

En casa ha sido especialmente sólido, con 22 puntos en 11 partidos. Sin embargo, el antecedente reciente ante el Rayo no es del todo favorable: los últimos tres enfrentamientos ligueros entre ambos terminaron en empate, incluido el 0-0 de la primera vuelta.

🔴 Rayo, con impulso y urgencia

El equipo de Íñigo Pérez viene de dar la sorpresa al golear 3-0 al Atlético de Madrid, un resultado que refuerza la confianza en un momento delicado de la temporada.

A pesar de esa victoria, los franjirrojos solo han ganado dos partidos desde finales de octubre y han sufrido ocho derrotas en 12 salidas esta campaña. No obstante, la tabla está apretada y un triunfo podría alejarlos de la zona roja.

📊 Pronóstico

El Rayo llega motivado tras su último gran resultado, pero el Betis atraviesa un momento de forma superior y ha mostrado solidez en casa.

Pronóstico: Real Betis 2-1 Rayo Vallecano. Los verdiblancos aprovecharían su impulso para sumar tres puntos clave en la pelea por Europa.

Last modified: febrero 20, 2026