Betis vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 LaLiga 2025-26

El Real Betis buscará su cuarta victoria consecutiva en La Liga cuando reciba al Rayo Vallecano este sábado.
El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini es quinto con 41 puntos, a cuatro del Atlético de Madrid, mientras que el Rayo ocupa la posición 17 con 25 unidades, apenas un punto por encima de la zona de descenso.
🔵 Betis, en su mejor momento
El equipo verdiblanco suma 11 victorias, ocho empates y cinco derrotas en 24 jornadas. Llega en racha tras imponerse a Valencia, Atlético de Madrid y Mallorca, consolidándose como firme candidato a puestos de Champions League.
En casa ha sido especialmente sólido, con 22 puntos en 11 partidos. Sin embargo, el antecedente reciente ante el Rayo no es del todo favorable: los últimos tres enfrentamientos ligueros entre ambos terminaron en empate, incluido el 0-0 de la primera vuelta.
🔴 Rayo, con impulso y urgencia
El equipo de Íñigo Pérez viene de dar la sorpresa al golear 3-0 al Atlético de Madrid, un resultado que refuerza la confianza en un momento delicado de la temporada.
A pesar de esa victoria, los franjirrojos solo han ganado dos partidos desde finales de octubre y han sufrido ocho derrotas en 12 salidas esta campaña. No obstante, la tabla está apretada y un triunfo podría alejarlos de la zona roja.
📊 Pronóstico
El Rayo llega motivado tras su último gran resultado, pero el Betis atraviesa un momento de forma superior y ha mostrado solidez en casa.
Pronóstico: Real Betis 2-1 Rayo Vallecano. Los verdiblancos aprovecharían su impulso para sumar tres puntos clave en la pelea por Europa.