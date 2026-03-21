Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El líder quiere seguir firme en su camino al título. Este domingo, el FC Barcelona recibe al Rayo Vallecano en un duelo clave de LaLiga, donde los culés buscan consolidar su ventaja en la cima del campeonato.

El conjunto blaugrana atraviesa un momento espectacular, pero enfrente tendrá a un rival incómodo que ya ha demostrado ser capaz de complicar a los grandes.

Barcelona llega en modo arrollador

El equipo dirigido por Hansi Flick vive uno de sus mejores momentos de la temporada.

Los catalanes llegan tras una espectacular goleada 7-2 sobre el Newcastle United en la UEFA Champions League, una actuación que confirmó el gran nivel ofensivo que atraviesa el equipo.

Con 77 goles marcados en la temporada, el Barcelona presume uno de los ataques más letales del fútbol europeo. Una victoria este fin de semana podría ampliar su ventaja a siete puntos sobre el Real Madrid, equipo dirigido por Álvaro Arbeloa.

Con ese escenario, el objetivo es claro: mantener el ritmo y acercarse cada vez más al título.

Rayo Vallecano quiere sorprender otra vez

Aunque el Barcelona parte como favorito, el Rayo Vallecano ha demostrado ser un rival muy peligroso.

El conjunto madrileño llega invicto en sus últimos seis partidos de liga, consolidándose como uno de los equipos más incómodos del torneo.

Además, a mitad de semana lograron avanzar a los cuartos de final de la UEFA Conference League, pese a caer en casa ante el Samsunspor, resultado que no les impidió sellar su clasificación.

El Rayo incluso ya fue capaz de complicar al Barcelona en la primera vuelta, por lo que intentará repetir la hazaña y frenar el paso del líder.

Un duelo con objetivos muy distintos

El partido presenta dos realidades claras: el Barcelona pelea por consolidar su ventaja en la cima del campeonato, mientras que el Rayo busca seguir sumando para mantenerse competitivo en la tabla.

Los culés seguramente llevarán la iniciativa desde el inicio, apoyados en su poder ofensivo, mientras que el conjunto visitante podría apostar por el orden defensivo y los contraataques.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Rayo Vallecano?

Partido: Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona vs Rayo Vallecano Competencia: LaLiga

LaLiga Estadio: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou Fecha: domingo

domingo Hora: 2:00 PM (hora del centro de México)

Pronóstico Barcelona vs Rayo Vallecano

El momento anímico y futbolístico del Barcelona parece demasiado fuerte para su rival.

Pronóstico:

Barcelona 3 – 1 Rayo Vallecano.

El equipo de Hansi Flick mantendría su gran ritmo goleador y daría otro paso importante rumbo al título de LaLiga. ⚽🔥

Last modified: marzo 21, 2026