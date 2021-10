Roma vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Serie A 2021-22

Serie A

Gran partido tendremos este domingo 24 de octubre siguiendo con la jornada 9 de la Serie A 2021-2022, cuando la Roma busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los meta a la pelea por los primeros puestos, pero tendrán que recibir a un Napoli que saldrá a dar un golpe de autoridad en el Stadio Olimpico.

Hora y Canal Roma vs Napoli

Sede: Stadio Olimpico, Roma, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Roma vs Napoli en VIVO

El cuadro de la Roma ha tenido una campaña con algunos altibajos en las primeras 8 fechas. La semana pasada cayeron 1-0 en su visita a la Juventus para colocarse con 5 victorias y 3 descalabros.

La Loba llega de un durísimo golpe a media semana en la Europa League cuando visitaron al Bodolglimt de Noruega, siendo aplastados 1-6 y despertando muchas críticas.

Por su parte, el Napoli está teniendo una temporada espectacular al ganar los 8 partidos que han disputado, sin embargo saben que no hay margen de error en la pelea por el título. La semana pasada doblegaron 1-0 al Torino.

Gli Azzurri también tuvo actividad a media semana en la Europa League cuando recibieron al Legia Varsovia logrando vencerlos 3-0 con goles de Lorenzo Insigne, Victor Osimhen y Matteo Politano.

Tanto la Roma como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria y dar un golpe de autoridad; en la tabla general encontramos a La Loba en la cuarta posición con 15 puntos, mientras Gli Azzurri, del Chucky Lozano, se ubica como líder general con 24 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Roma vs Napoli.

