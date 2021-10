Premier League 2021-2022

El Liverpool no tuvo piedad logrando una aplastante victoria 5-0 en su visita al Manchester United por la jornada 9 de la Premier League 2021-2022 en Old Trafford.

El partido arrancó de gran manera para el Liverpool ya que apenas a los 5 minutos Salah sirvió a Naby Keita que no perdonó el 0-1, apenas 8 minutos después fue turno de Diogo Jota de mandarla al fondo de las redes con el 0-2, el Manchester United no podía competir y al 38 Keita sirvió a Mohamed Salah que ponía el 0-3, pero no era todo ya que al 45+5 otra vez apareció Salah para irnos al descanso con el 0-4. Para el segundo tiempo, apenas corrían 5 minutos después Henderson sirvió a Mohamed Salah que completó su hat-trick con el 0-5, un minuto después Cristiano Ronaldo parecía descontar, pero un fuera de lugar anuló la jugada, las cosas se complicaron todavía más para los Red Devils cuando Paul Pogba se fue expulsado al 60, pero los Reds bajaron el ritmo ya con la victoria en la bolsa.

Con esta victoria el Liverpool arribó a 21 puntos como sublíder general, mientras Manchester United quedó séptimo con 14 unidades. Los Red Devils visitarán al Tottenham el próximo sábado en la jornada 10 de la Liga Premier. Manchester United 0-5 Liverpool.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Liverpool 0-5 Premier League 2021-2022

