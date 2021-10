[Vídeo] Resultado y Resumen Marsella vs PSG 0-0 Ligue 1 2021-2022

Ligue 1

El Marsella y el PSG no se hicieron daño en el Clásico Francés firmando un empate 0-0 en la jornada 11 de la Ligue 1 2021-2022.

El partido arrancó de manera sumamente movida, con oportunidades para ambos cuadros, al 14 Luan Peres parecía anotar en propia puerta, pero el VAR anuló la jugada, 6 minutos después Arkadiusz Milik parecía poner al frente a Marsella tras un error en la defensa del París, pero otra vez el VAR intervino anulando la jugada, al 24 Leo Messi fallaba una muy clara de cabeza, los minutos pasaban con grandes oportunidades en las áreas, pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, ya no había tanta claridad, pero al 56 las cosas se complicaron para el PSG cuando Hakimi Achraf se fue expulsado, el Marsella buscaba aprovechar, al 64 Under fallaba una clara, el PSG buscaba en algún contragolpe, pero el gol no llegó a ningún arco.

Con este empate el PSG arribó a 28 puntos como líder general, mientras Marsella quedó cuarto con 18 unidades pero un duelo pendiente. El París recibirá al Lille el viernes en la jornada 12 de la Ligue 1. Marsella 0-0 PSG.

