Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2021

Si la temporada 2021 de la NFL termina hoy, antes de que los equipos se enfrenten en “Sunday Night Football”, tanto los Dallas Cowboys como los Minnesota Vikings llegarían a los playoffs. Para los Cowboys, por supuesto, eso no es una sorpresa. La mayoría está familiarizada con su regreso a la prominencia, una ofensiva de alto vuelo liderada por el nivel de Jugador Más Valioso de Dak Prescott y una defensa electrizada por un aspirante a Deion Sanders, Trevon Diggs.

Es posible que no esté familiarizado con el ascenso de los Vikings a la respetabilidad después de un comienzo de mala suerte. Sus primeros dos juegos fueron dolorosas derrotas, un balón suelto en el tiempo extra enviado a los Bengals seguido de un gol de campo fallido al final del tiempo reglamentario contra los Cardinals. Han perdido sus tres juegos por un total de 11 puntos, todos ellos contra equipos que actualmente se encuentran en la posición de playoffs.

¿Eso les deja suficiente impulso para atacar a los Cowboys en casa, especialmente con Prescott a menos del 100 por ciento? ¿O eso le da demasiado crédito a un equipo de Minnesota cuyas tres victorias fueron contra equipos con un récord combinado de 5-16?

Los Cowboys tienen una ventaja histórica de 17-15 sobre los Vikings, con esa estrecha ventaja proveniente del récord de 3-1 de Dallas en los últimos 10 años. El equipo de Estados Unidos incluso ha ganado dos partidos seguidos en Minnesota, incluida la victoria del año pasado por 31-28 en noviembre.

Hora y Canal Vikings vs Cowboys

Inicio: domingo 31 de octubre a las 5:20 p.m. PT / 8:20 p.m. ET en Estados Unidos. 6:20 p.m. en México.

TV: NBC en Estados Unidos. ESPN en México.

Spread: Vikings -3

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Jugará Dak Prescott?

Esa ha sido la pregunta que rodea a los Cowboys durante casi dos semanas desde que Prescott se lesionó la pantorrilla en la última jugada de una victoria en tiempo extra contra los Patriots. El mariscal de campo salió del juego con una bota para caminar, dijo que “fue divertido” y ha sido la fuente de especulaciones sobre lesiones desde entonces.

Incluso con la semana de descanso, está claro que Prescott no está completamente curado. Limitado en los entrenamientos durante toda la semana, está oficialmente catalogado como cuestionable, ya que tanto el equipo como el jugador creen que la distensión de la pantorrilla está relacionada con su devastadora lesión de tobillo el año pasado.

Prescott afirmó que “lo empujó” en la práctica y dijo que si la decisión dependía de él, jugaría. Pero con una ventaja de 3.5 juegos ya en una NFC Este agotada, existe una preocupación legítima para los Cowboys de que el riesgo supere la recompensa.

“No es totalmente mi decisión porque hay un panorama más amplio”, dijo a los periodistas esta semana. “Es más que un solo juego … no sé si es solo mi decisión”.

¿Suena familiar? Escuchábamos estos mordiscos de Baker Mayfield antes del partido del jueves por la noche contra los Denver Broncos. Mayfield, que sufría de un labrum desgarrado, terminó sentado fuera del juego a pesar de querer desesperadamente jugar.

Si Prescott no puede ir, la tarea recae en Cooper Rush, un profesional de quinto año no reclutado de Central Michigan con tres pases de carrera en la NFL a su nombre. Eso cambia la dinámica de la ofensiva mejor clasificada de los Cowboys y trae de vuelta las pesadillas pasadas de la vida sin Prescott: el equipo tuvo marca de 4-7 después de que se lesionó en 2020. Incluso con las armas que tienen, desde el receptor abierto novato CeeDee Lamb hasta el emergente Tony Pollard, el corredor de la amenaza, no se puede ejecutar esta máquina bien engrasada de una ofensiva si un mariscal de campo no probado no puede mantener el ritmo.

Por lo que vale, el corredor Ezekiel Elliott le dio un voto público de confianza a su mariscal de campo suplente el jueves. Pero la ofensiva sin Prescott es un gran desconocido, lo que permite a los Vikings concentrarse en gran medida en detener el ataque terrestre de dos frentes de Dallas. Incluso con una defensiva terrestre en el puesto 26, Prescott siendo cuestionable ha favorecido a los Vikings en un juego en el que deberían ser los más débiles.

2.- ¿Puede seguir funcionando la ofensiva de los Vikings?

Kirk Cousins, el receptor abierto Adam Thielen y el corredor Dalvin Cook tuvieron los mejores juegos de la temporada contra los Panthers en la Semana 6. Cousins ​​lanzó para 373 yardas con tres touchdowns y no tuvo una intercepción ni una captura. Thielen, quien tuvo un comienzo lento este año, atrapó 11 balones para 126 yardas y un touchdown a pesar de tener una lesión en el pie.

Pero es Cook quien cambia la dinámica de esta ofensiva. Sus 140 yardas terrestres en 29 acarreos le dieron a los Vikings un tiempo de posesión de 37:38, el máximo de la temporada, en su tiempo extra 34-28 en Carolina. Después de cojear con un tobillo malo a principios de año, la semana 7 de descanso permitió a Cook recuperarse. Ni siquiera estaba en el informe de lesiones de cara al enfrentamiento de este fin de semana. El suplente Alexander Mattison también parece estar en mejor forma después de lidiar con una lesión en el hombro.

Eso es importante porque esta ofensiva de Minnesota es dinámica cuando todos están sanos. En silencio, los Vikings se ubican en el quinto lugar de la liga en yardas totales, entre los 10 primeros en ofensiva terrestre y aérea, mientras que solo cometen cinco pérdidas de balón en seis juegos. Cousins ​​ha mantenido a este equipo en el camino desde el principio, evitando el pánico después de algunas pérdidas iniciales y este equipo veterano está cosechando las recompensas. Diggs, quien lucha contra una lesión en el tobillo, tendrá dificultades para agregar a sus siete intercepciones líderes en la liga.

3.- ¿Quiénes son los problemas de patadas inestables que se han solucionado?

Aquí está el asterisco más grande en un juego que debería ser una explosión ofensiva. El pateador Greg Joseph, fuera de la liga en 2020, ha tenido un regreso inestable después de ganar el puesto titular con los Vikings. Además del gol de campo fallido al final del juego de los Cardinals, falló un punto extra que podría haberlo enviado a tiempo extra.

Contra Detroit hace dos semanas, Joseph necesitaba redención luego de fallar un gol de campo de 49 yardas con 3:22 por jugarse en el juego. Solo en las últimas dos semanas, ha tenido tres fallos y sigue siendo un comodín con experiencia limitada.

El veterano Greg Zuerlein debería estar dando vueltas alrededor de Joseph, pero él también ha tenido algunos problemas en un año difícil para los pateadores. Sus dos goles de campo fallidos marcaron la diferencia en el primer partido de la temporada contra los Buccaneers; falló un tercero contra los Patriots que le habría dado a los Cowboys una ventaja en el último cuarto.

Es un punto débil para dos equipos que brillan en la ofensiva. No se puede confiar en Joseph, especialmente, todavía con el juego en juego.

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys en VIVO

Es un juego difícil de poner en desventaja con tanto en juego si Prescott juega y, de ser así, qué tan efectivo será en el centro. La receta está ahí para una sorpresa de Minnesota que ponga a los Vikings de nuevo en el mapa de la NFC, adelantándose a otros equipos que compiten por ese último puesto de comodines.

Pero los Cowboys tienen una sensación diferente a su alrededor este año. Incluso si Rush reemplaza al QB, hay suficientes piezas ofensivas aquí para que superen a sus anfitriones el domingo por la noche.

Predicción: Cowboys 31, Vikings 28

