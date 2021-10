New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 8 NFL 2021

NFL

Es posible que los Saints y los Bucs se enfrenten por primera vez esta temporada en Halloween, pero cada equipo probó la temporada espeluznante la semana anterior.

La semana pasada, los Tampa Buccaneers dominaron a un equipo de fútbol amateur en casa. El oponente se vistió como los Chicago Bears, presumiblemente como disfraces de Halloween. Tampa Bay (6-1) corrió a una ventaja de 35-3 en el medio tiempo antes de deslizarse hacia una victoria de 38-3.

Mientras tanto, New Orleans (4-2) estuvo en Seattle para el “Monday Night Football”. A pesar de las condiciones espeluznantes, ventosas y húmedas, el pateador recién adquirido de los Saints, Brian Johnson, mostró cierta promesa como reemplazo de Wil Lutz, ya que anotó lo que resultó ser el gol de campo ganador del juego con un poco más de dos minutos restantes. Si bien los aspectos más destacados de la ofensiva (fuera de Alvin Kamara) fueron pocos y espaciados, la defensa hizo su trabajo. Capturaron a Geno Smith cinco veces y, lo que es más importante, apagaron el último intento de los Seahawks de potencialmente empatar o tomar la delantera.

New Orleans lidera la serie de todos los tiempos con Tampa Bay, 37-22, que incluye una ventaja de 20-12 en casa. Los cuatro veces campeones defensores de la NFC Sur han ganado los últimos cinco encuentros de la temporada regular, pero fueron los Buccaneers quienes llegaron al Superdomo en enero y se fueron con una victoria 30-20 en la Ronda Divisional de la NFC en camino a ganar el Super Bowl. LV.

Hora y Canal Saints vs Buccaneers

Inicio: domingo 31 de octubre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 2:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Buccaneers -4.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿La defensa de los Bucs tiene que preocuparse por alguien que no sea Kamara?

Kamara llevó la ofensiva de los Saints en Seattle. Corrió el balón 20 veces para 51 yardas. También atrapó 10 pases para 128 yardas y anotó el único touchdown de los Saints. Contribuyó con esos números a pesar de llamar la atención de la defensa de los Seahawks.

Jameis Winston apuntó a Kamara 11 veces o casi un tercio de sus 35 intentos de pase. ¿Puede alguien además de Kamara hacer suficientes jugadas para obligar a la defensiva de Tampa Bay a no concentrarse únicamente en el número 41 en negro y oro?

El receptor abierto Márquez Callaway y el ala cerrada Adam Trautman aportaron tres recepciones contra Seattle, mientras que Trautman tuvo la segunda mayor cantidad de yardas en recepción (36). Pero también tuvo un costoso balón suelto, la única pérdida del juego de New Orleans. Para la temporada, Trautman ha totalizado nueve recepciones (en 13 objetivos) para 100 yardas sin touchdowns. Callaway ha sido el mejor receptor de pases de los Saints no llamado Kamara hasta ahora con 16 recepciones (en 28 objetivos) para 254 yardas y tres touchdowns. También ha producido 11 primeros intentos.

En general, los Saints son penúltimos en la NFL en ofensiva aérea con 176.2 yardas por juego. Está muy lejos de los días de gloria de la era de Drew Brees, pero todos entendieron que Winston tenía unos zapatos extremadamente grandes que llenar. La transición de Winston no se ha visto favorecida por las lesiones de Michael Thomas (aún no ha jugado un partido esta temporada) y Tre’Quan Smith (hizo su debut en la temporada el lunes por la noche), entre otros. Pero si New Orleans quiere amenazar a Tampa Bay por el título de la división y ser considerado un contendiente legítimo de playoffs, tiene que obtener una producción ofensiva de alguien que no sea Kamara.

2.- ¿Cómo tratarán los Bucs a su ex mariscal de campo?

Este juego será el primero de Winston contra el equipo que lo seleccionó No. 1 en la general en 2015. En cinco temporadas, tuvo marca de 28-42 como titular de los Buccaneers en un mandato que siempre será recordado por su infame campaña 30-30 2019 en que lanzó 33 pases de touchdown para ir junto con 30 intercepciones.

La defensiva de Tampa es obviamente consciente de la tendencia de Winston a cometer errores. ¿Podrán los Bucs sacar provecho de esto y provocarlo en algunos lanzamientos errantes el domingo? Están empatados en el segundo lugar de la NFL con 10 selecciones hasta el momento. También deberían poder presionarlo con 16 capturas en siete juegos. Una clave será hacerlo sentir incómodo en el bolsillo.

Pero Winston no se ha parecido al mismo mariscal de campo que era en sus días en Tampa. Por ejemplo, seis juegos en su temporada 2019, ya había lanzado 10 intercepciones y había sido capturado 25 veces. En sus primeras seis aperturas con Nueva Orleans, ha sido eliminado solo tres veces y fue capturado 10 veces. Obviamente, el entrenador en jefe Sean Payton ha sido muy deliberado con sus planes de juego y sus jugadas, pero le damos crédito a Winston por no intentar hacer demasiado, especialmente cuando la protección se rompe. Esa es una de las razones por las que los Saints tienen marca de 4-2 a pesar de ocupar el puesto 29 en ofensiva total (296,7 ypg).

3.- ¿Podrán los Saints presionar a Brady?

La ofensiva no ha sido un problema para los campeones defensores del Super Bowl, y comienza con su mariscal de campo. Tom Brady continúa desafiando a Father Time mientras lidera la liga en yardas aéreas (2,275) y touchdowns (21), entre otras categorías. Solo ha lanzado tres intercepciones a pesar de intentar más pases que nadie (303), y aunque nunca ha sido conocido por su movilidad, solo ha sido capturado nueve veces. Su tasa de capturas es del 2.9 por ciento, la segunda más baja de la liga, y eso es un mérito tanto de la conciencia de bolsillo de Brady como del juego de su línea ofensiva.

El lunes por la noche, New Orleans acosó a Geno Smith durante todo el juego, lo capturó cinco veces y lo golpeó 11 en total. Fuera de un pase de touchdown de 84 yardas a DK Metcalf en el primer cuarto, Smith completó 11 de 21 para 83 yardas. A pesar de que no lo interceptaron, el pase de los Saints hizo más que su trabajo contra Smith. Pero teniendo el mismo nivel de éxito contra el futuro miembro del Salón de la Fama y G.O.A.T. es un desafío completamente diferente.

Antes de la victoria sobre Seattle, la defensiva de New Orleans tuvo problemas para presionar a los mariscales de campo rivales. Durante los primeros cinco juegos, los Saints habían registrado ocho capturas y 18 prisas de mariscal de campo. No pueden volver a ese tipo de actuación si quieren tener alguna posibilidad de ganar este juego. Ni siquiera Tom Terrific puede completar pases cuando está tirado en el césped.

New Orleans Saints vs Tampa Bay Buccaneers en VIVO

Tampa Bay ingresa a este juego con una racha ganadora de cuatro juegos. Una victoria en New Orleans aumentaría su ventaja en la NFC Sur a 2.5 juegos, mientras que una derrota pondría fin a cualquier especulación de que los Buccaneers simplemente se llevarán el título divisional.

Los Saints ya perdieron un juego divisional (Semana 2 en Carolina), por lo que una segunda derrota obstaculizaría enormemente sus esperanzas de ganar una quinta corona consecutiva de la NFC Sur.

La trama secundaria de Winston enfrentándose a su ex equipo solo se suma a la intriga para este enfrentamiento. Y New Orleans sabe muy bien lo que se necesita para vencer a Tampa Bay. Espere otro juego muy disputado, pero los Bucs tienen más continuidad en su lista, así como una ventaja clara cuando se trata de la posición más importante en el campo.

Predicción: Buccaneers 27, Saints 24

