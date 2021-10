Salernitana vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Serie A 2021-22

Serie A

Seguimos con las emociones de la jornada 11 de la Serie A 2021-2022 este domingo 31 de octubre cuando el Salernitana busque aprovechar su condición de local para dar la campanada, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto al recibir a un Napoli que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Estadio Arechi.

Hora y Canal Salernitana vs Napoli

Sede: Estadio Comunal Arechi, Salerno, Campania, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Salernitana vs Napoli en VIVO

El cuadro del Salernitana ha tenido una campaña complicada que los tiene en zona de descenso, por lo que estando en casa es vital hacerse fuertes. Después de 10 jornadas suman par de victorias, un empate y han sido derrotados en 7 ocasiones.

El Granata llega motivado ya que en la jornada pasada visitaron al Venezia logrando remontar para vencerlos 1-2 con goles de Federico Bonazzoli y Andrea Schiavone.

Por su parte, el Napoli ha marcado el ritmo de la competencia con un impresionante paso al sumar 9 victorias y un empate en 10 jornadas, por lo que intentarán seguir con esa inercia.

Gli Azzurri viene de una nueva victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Bolonia logrando un claro 3-0 con doblete de Lorenzo Insigne y uno más de Fabián Ruiz.

Tanto el Salernitana como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen sus objetivos claros, pero la realidad es que Gli Azzurri es amplo favorito al estar en casa y ser líder con 28 puntos, mientras que el Granata esta en el penúltimo lugar con 7 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Salernitana vs Napoli.

