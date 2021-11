Mónaco vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2021-22

Europa League

Abrimos las emociones de este jueves 4 de noviembre en la jornada 4 de la Europa League 2021-2022, cuando el Mónaco busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les de la clasificación, peor tendrán que recibir a un PSV que saldrá obligado a sumar en su visita al Luis II.

Hora y Canal Mónaco vs PSV

Sede: Estadio Luis II, Mónaco

Hora: 6:45 pm de Francia. 10:45 am de Centroamérica. 11:45 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. TUDN en Estados Unidos.

Mónaco vs PSV en VIVO

El cuadro del Mónaco esta teniendo una campaña muy irregular en la Ligue 1 donde marchan décimos. Vienen de una dura derrota el pasado domingo cuando, como visitantes, fueron superados 2-0 por el Stade Brestois.

Por su parte, el PSV esta cumpliendo con un buen torneo en la Eredivisie donde se mantiene en carrera por la cima. Vienen de un contundente triunfo el pasado sábado aplastando 5-2 al Twente con dobletes de Yorbe Vertessen y Carlos Vinicius.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez apenas el pasado 21 de octubre en la jornada 3 de esta fase de grupos en Philips Stadion. En aquel choque Myron Boadu puso al frente a la visita, pero Cody Gakpo parecía que rescataba el empate para los Granjeros, sin embargo a un minuto del final Sofiane Diop apareció para darle la victoria a los del Principado.

Tanto el Mónaco como el PSV saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso rumbo a la fase final; en el Grupo B encontramos a los Granjeros en el tercer puesto con 4 puntos, mientras los del Principado son líderes con 7 unidades en esta Europa League. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mónaco vs PSV.

Mónaco vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 4 Europa League 2021-22

