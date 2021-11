Kansas City Chiefs vs Green Bay Packers EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semana 9 NFL 2021

NFL

En agosto, el enfrentamiento de la Semana 9 de la NFL entre los Green Bay Packers y los Kansas City Chiefs se consideró una posible vista previa del Super Bowl. Dos ex mariscales de campo MVP, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes, parecían estar bien posicionados para llevar a sus equipos a los playoffs una vez más.

En cambio, el domingo por la tarde se siente como un juego de supervivencia. Si bien los Packers han cumplido con su parte del trato, con un récord de 7-1, Rodgers no estará disponible este fin de semana después de dar positivo por COVID-19. Los protocolos también revelaron que no está vacunado, lo que significa que lo más temprano que puede regresar a la práctica es el próximo sábado.

Eso deja al mariscal de campo de segundo año Jordan Love en línea para su primera apertura en la NFL. Es una oportunidad para que los Packers vean cómo sería la vida sin Rodgers si este año es, de hecho, el último con el equipo.

Love se enfrentará a un escuadrón de Chiefs desesperado que atraviesa una primera mitad de año descuidada. Con una marca de 4-4, no llegarían a los playoffs si la temporada terminara hoy y enfrentaran una subida cuesta arriba para volver a la carrera de la AFC Oeste. El calendario de la segunda mitad está cargado de oponentes de alta calidad: no les queda un solo juego contra un equipo con un récord perdedor.

Eso aumenta la presión sobre los Chiefs para que aprovechen aquí. ¿Puede su defensa, bajo fuertes críticas, actuar juntos contra un mariscal de campo no probado? ¿O los Packers superarán la adversidad por segunda semana consecutiva después de vencer a los Cardinals sin el receptor estrella Davante Adams?

Hora y Canal Chiefs vs Packers

Inicio: domingo 7 de noviembre a la 1:25 p.m. PT / 4:25 p.m. ET en Estados Unidos. 3:25 p.m. en México.

TV: FOX en Estados Unidos. Fox Sports en México.

Spread: Chiefs -7.5

Tres cosas a tener en cuenta

1.- ¿Cómo le irá a Jordan Love en su primera apertura en la NFL?

Love comienza el domingo con borrón y cuenta nueva. En su única acción real de la temporada regular de la NFL, completó 5 de 7 para 68 yardas contra los Saints, reemplazando a Rodgers durante una derrota desigual en la Semana 1 cuando el juego ya estaba fuera de control. El californiano fue perseguido con vehemencia por los Packers, que cambiaron para llevarlo en el puesto 26 en el Draft de la NFL 2020, luego de establecer un récord del estado de Utah con 9,003 yardas de ofensiva total.

La medida desencadenó una rabieta de Rodgers que lo llevó a una resistencia en el verano y a cuestionamientos sobre si volvería con el equipo. Ahora, con el mariscal de campo estrella fuera de juego, estamos a punto de averiguar si Love valió la pena el drama.

La buena noticia es que hay una gran variedad de piezas ofensivas a su alrededor. Adams regresa esta semana después de su propio período en la lista COVID-19. Aaron Jones y AJ Dillon proporcionaron 137 yardas de ofensiva terrestre en la victoria de la semana pasada contra los previamente invictos Cardinals. El veterano Randall Cobb tuvo dos grandes recepciones de touchdown, mientras que el ala cerrada Robert Tonyan (ahora fuera de temporada con un ligamento cruzado anterior desgarrado) atrapó tres balones para 49 yardas.

Love se enfrenta a una defensiva de los Chiefs que se ubica en el último lugar en yardas totales por jugada (6.43) y en el puesto 25 contra el pase (269.8 ypg). Pero, honestamente, es difícil medir cómo le irá a un hombre cuando no ha estado en el campo en dos años. Podría ser el próximo Mike White o el próximo Brandon Weeden. Pronto lo averiguaremos.

2.- ¿Cuándo dejará Patrick Mahomes de darle la vuelta a la pelota?

Es increíble la frecuencia con la que el Jugador Más Valioso de la NFL 2018 ha sido su peor enemigo esta temporada. Otra intercepción durante un chirrido de 20-17 contra los Gigantes llevó su total a 10 en el año. En comparación, lanzó 11 selecciones en las últimas dos temporadas combinadas.

Las luchas de Mahomes se producen a pesar de que su elenco de apoyo sigue jugando a un alto nivel. Tyreek Hill lidera la liga con 64 recepciones por un total de 735 yardas y seis touchdowns. Travis Kelce, con 563 yardas en recepción propias, lidera alas cerradas de la NFL.

Claro, Mahomes se ha visto afectado por un ataque por tierra sin Clyde Edwards-Helaire, quien permanece en la lista de reservas lesionados por una lesión en la rodilla. Helaire superó las 100 yardas en dos de los primeros cinco juegos; el reemplazo Darrel Williams no ha acumulado más de 62, con un promedio anémico de 3.5 yardas por acarreo.

Pero es aferrarse al balón lo que debe ser el foco de esta ofensiva en el futuro. Los Chiefs son los últimos en la liga con 19 obsequios, produciendo un anémico margen de rotación de menos-11. Durante sus primeros tres años de la era Mahomes, fueron más-23 ya que el mariscal de campo se ha vuelto demasiado agresivo en los lanzamientos.

El entrenador en jefe Andy Reid habló sobre la situación esta semana, y estuvo de acuerdo en que Mahomes estaba tratando de hacer demasiado. “A veces”, dijo, “puedes esforzarte tanto que haces algo que normalmente no harías”.

Mahomes rechazó esa suposición, alegando que “intenta anotar cada vez que tocamos el balón. Así ha sido toda mi carrera aquí”.

Con Love y no Rodgers liderando la ofensiva de los Packers el domingo, los Chiefs realmente no necesitan hacer eso. Los impulsos lentos y devoradores de relojes presionarían al joven mariscal de campo que es poco probable que lance para un touchdown cada vez que tiene el balón. Pero ese no es realmente el estilo de Kansas City. ¿Puede Mahomes tomarse un minuto, respirar y ser un director de juego para recuperar la confianza?

3.- ¿Puede salir adelante la defensa de los Chiefs?

Esta unidad de hecho mostró algunos signos de vida la semana pasada contra los Gigantes. Limitándolos a solo 17 puntos, la presión recayó sobre Daniel Jones, quien fue capturado tres veces y obligado a realizar una costosa intercepción que demostró la diferencia. Es la segunda vez en los últimos tres partidos que este grupo ha permitido menos de 20 puntos.

¿Eso se convertirá en una tendencia contra Love y los Packers? El coordinador defensivo Steve Spagnuolo reconoció el desafío de un mariscal de campo desconocido al tiempo que enfatizó la importancia de defender a toda la ofensiva de los Packers, no solo a un jugador.

“Te diré esto”, explicó esta semana. “Esos dos corredores (Dillon y Jones) son tan buenos como nos hemos enfrentado, y lo haremos, en mi opinión. Lo que hacen con ellos, creo que es muy, muy bueno.

“Esperaría que presentaran a esos muchachos. Pero ya veremos”.

Centrarse en detener la carrera y obligar a Love a vencerlos por el aire es la estrategia probable aquí. Pero es más fácil decirlo que hacerlo considerando que Kansas City está en el puesto 21 de la NFL en defensas terrestres, permitiendo 122 yardas por juego en el suelo.

Kansas City Chiefs vs Green Bay Packers en VIVO

Este juego depende completamente de cómo te sientas con Love. Hay una película de juegos de la NFL tan limitada para continuar, aunque una defensa más débil le dará al jugador de 23 años la oportunidad de tener éxito. Quizás en Lambeau Field, los Packers tendrían más posibilidades de lograr la sorpresa.

En cambio, los Chiefs tienen una de las mejores ventajas de local (Arrowhead Stadium) en todos los deportes y entienden el sentido de urgencia. Es difícil ver a un equipo entrenado por Reid, con Mahomes debajo del centro, 4-5 en la mitad del año. Kansas City no ha perdido tantos juegos en una temporada completa desde que Alex Smith fue el mariscal de campo titular en 2017.

Predicción: Chiefs 35, Packers 20

Last modified: noviembre 6, 2021

Etiquetas: Chiefs vs Packers