Leeds vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 7 de noviembre siguiendo con la jornada 11 de la Premier League 2021-2022, cuando el Leeds United busque aprovechar su condición de local intentando sumar una victoria que les de un respiro, pero recibirán a un Leicester City que necesita llevarse el botín del Elland Road.

Hora y Canal Leeds vs Leicester

Sede: Elland Road, Leeds, Inglaterra

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Leeds vs Leicester en VIVO

El cuadro del Leeds ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, saben que en casa no pueden fallar si no quieren caer en zona de descenso. Después de 10 duelos apenas suman par de victorias, 4 empates y han caído derrotados en otros 4 duelos.

The Whites llega motivado ya que en la jornada pasada visitaron al Norwich City logrando doblegarlos 1-2 con goles de Rapinha y Rodrigo Moreno.

Por su parte, el Leicester ha tenido una temporada irregular peleando en media tabla, lejos de sus objetivos que son competencias europeas y una muestra fue la derrota de la jornada pasada en casa cayendo 0-2 ante el Arsenal, eso los dejó con 4 victorias, par de empates y 4 descalabros.

Los Foxes tuvieron actividad a media semana en la Europa League donde no pudieron pasar del empate 1-1 ante el Spartak Moscú.

Tanto el Leeds como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a The Whites en la posición 17 con 10 puntos, mientras que los Foxes son onceavos con 14 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Leeds vs Leicester.

Last modified: noviembre 6, 2021

