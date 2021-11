Valencia vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Abrimos las emociones de este domingo 7 de noviembre con un buen partido en la jornada 13 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Valencia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los vuelta a meter a los primeros puestos, pero recibirán a un Atlético de Madrid que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Mestalla.

Hora y Canal Valencia vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Mestalla, Valencia, España

Hora: 4:15 pm de España. 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Valencia vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro del Valencia ha tenido una campaña irregular peleando en media tabla, por lo que en casa saben que necesitan hacerse fuertes. Después de 12 jornadas suman 4 victorias, 4 empates y han sido derrotados en otros 4 duelos.

Los Naranjeros vienen de una buena victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Villarreal logrando doblegarlos 2-0 con anotaciones de Hugo Guillamón y Carlos Soler.

Por su parte, el Atlético de Madrid ha tenido un torneo bueno “a secas”, tampoco hay margen de error en una pelea por la cima muy cerrada. En la jornada pasada golearon 3-0 al Betis para colocarse con 6 triunfos, 4 empates y apenas perdieron en una ocasión.

Los Colchoneros vienen de una dura derrota a media semana en la Champions League cuando visitaron al Liverpool siendo claramente superados 2-0, por lo que deben dejar eso atrás cuanto antes.

Tanto el Valencia como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Naranjeros en la décima posición con 16 puntos, mientras que los Colchoneros, de Héctor Herrera, son cuartos con 22 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Valencia vs Atlético de Madrid.

Valencia vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Liga Española 2021-22

