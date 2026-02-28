Leeds vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 28 Premier League 2025-26c

Ligas Europeas

La carrera por el título en la Premier League entra en una fase determinante. Este sábado por la noche, Manchester City visita Elland Road para enfrentar a Leeds United, con la misión clara de recortar distancias en la cima y meter presión al líder Arsenal.

Leeds United

El conjunto de Daniel Farke ha reaccionado tras la dura derrota 4-0 ante Arsenal a finales de enero. Desde entonces, febrero ha sido positivo: cinco puntos en tres partidos de liga (una victoria y dos empates), además de avanzar en la FA Cup. El triunfo 3-1 ante Nottingham Forest y los empates frente a Chelsea (2-2) y Aston Villa (1-1) reflejan competitividad, aunque también una constante preocupante: dejar escapar ventajas.

Leeds ha empatado ocho partidos desde diciembre, más que cualquier otro equipo en ese periodo, y ha mostrado dificultades para sostener marcadores a favor. Cuando se adelanta 1-0 en la primera mitad, ha concedido en sus últimos 21 partidos de liga bajo ese escenario. Esa fragilidad defensiva contrasta con su capacidad ofensiva y su intensidad en casa.

Actualmente 15º y seis puntos por encima del descenso, el objetivo inmediato es asegurar la permanencia. Sin embargo, el historial reciente frente al City no es alentador: cinco derrotas consecutivas en liga ante los Citizens.

Manchester City

El equipo de Pep Guardiola llega en plena persecución del liderato. Hace apenas semanas estaba nueve puntos detrás del Arsenal, pero una racha positiva —incluyendo remontadas clave y triunfos ante Fulham y Newcastle— lo ha devuelto a la conversación. Con un partido pendiente, puede reducir la diferencia a solo dos puntos si gana en Elland Road.

El triunfo más reciente, 2-1 ante Newcastle con doblete del joven Nico O’Reilly, reafirma el buen momento del City. Aunque persisten dudas sobre si este plantel renovado puede encadenar la clásica racha arrolladora de la era Guardiola, el impulso actual es evidente.

Además, las estadísticas juegan a su favor: 24 victorias en sus últimos 27 duelos de liga ante equipos recién ascendidos y solo una derrota en sus últimos 14 partidos disputados antes que el Arsenal en la jornada. Sin embargo, Leeds ya ha demostrado en el pasado que puede complicarles la vida, incluso en el Etihad.

Pronóstico

Sobre el papel, Manchester City parte como favorito por plantilla, dinámica y contexto competitivo. No obstante, Elland Road suele ser un escenario incómodo cuando el ambiente aprieta y Leeds encuentra espacios para atacar.

Se anticipa un encuentro con ritmo alto y goles en ambas porterías. La presión por el título puede pesar y el antecedente de que Leeds compite bien ante grandes rivales sugiere un duelo más equilibrado de lo esperado.

Pronóstico: Leeds United 2-2 Manchester City.

