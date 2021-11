Napoli vs Hellas Verona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Serie A 2021-22

Serie A

Seguimos con las emociones de la jornada 12 de la Serie A 2021-2022 este domingo 7 de noviembre con un buen duelo donde el Napoli buscará aprovechar su condición de local para seguir con su increíble paso que los consolide en la cima, pero tendrán que recibir a un Hellas Verona que intentará dar la campanada en el Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Hellas Verona

Sede: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 6:00 pm de Italia. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica.

Napoli vs Hellas Verona en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido un desempeño espectacular que los tiene en lo más alto. En la jornada pasada vencieron 0-1 al Salernitana para colocarse con 10 triunfos y un empate, por lo que intentarán seguir con esa buena inercia.

Gli Azzurri llega motivado tras su buen triunfo a media semana en la Europa League donde visitaron al Legia goleándolos 1-4 con goles de Piotr Zielinski, Dries Mertens, Chucky Lozano y Adam Ounas.

Por su parte, el Hellas Verona ha tenido una temporada irregular y sus números son muestra clara de eso ya que en 11 duelos suman 4 triunfos, 3 empates y 4 partidos perdidos, pero llegan con la motivación a tope.

Gialloblù viene de una grandísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Juventus logrando doblegarlos 2-1 con doblete de Giovanni Simeone.

Tanto el Napoli como el Hellas Verona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la lucha por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri como líder con 31 puntos, mientras Gialloblù es décimo con 15 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Hellas Verona.

