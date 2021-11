Liga MX Femenil

Buen partido nos espera este domingo 7 de noviembre en la jornada 15 de la Liga MX Femenil Apertura 2021, cuando las Chivas busquen imponer su jerarquía aprovechando su condición de local al recibir a una Querétaro que intentará dar la campanada en su visita a Verde Valle.

Hora y Canal Chivas vs Querétaro

Sede: Instalaciones Verde Valle, Guadalajara, Jalisco

Hora: 10:30 am de México. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ChivasTV en México. Telemundo en Estados Unidos.

Chivas vs Querétaro en VIVO

La escuadra de las Chivas ha sido una de las protagonistas del campeonato, pero no pueden aflojar en esta recta final si quieren mantenerse entre las líderes Después de 14 partidos suman 9 victorias, 3 empates y han sido vencidas en un par de compromisos.

Guadalajara viene de un amargo y sorpresivo empate en la jornada pasada cuando visitaron a Puebla en un duelo que ganaban con gol de Licha Cervantes, sin embargo tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, Querétaro ha tenido una campaña complicada que las tiene ya eliminadas de la pelea por la clasificación, sin embargo todavía buscan un cierre digno. Ellas cosechan únicamente un par de triunfos, por 4 empates y 8 partidos perdidos.

Las Gallos Femenil viene de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando, en casa, fueron superadas 1-2 por el Cruz Azul.

Tanto las Chivas como Querétaro saben de la importancia de este partido dado que ambas tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque sus objetivos son muy distintos; en la tabla general encontramos a Guadalajara en la cuarta posición con 30 puntos, mientras que Gallos Blancos Femenil marcha en el lugar 15 con 10 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chivas vs Querétaro.

Chivas vs Querétaro EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Femenil Apertura 2021

Last modified: noviembre 6, 2021

Etiquetas: Canal Chivas vs Querétaro