West Ham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 7 de noviembre en la jornada 11 de la Premier League 2021-2022, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para dar un golpe de autoridad demostrando que pueden competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a un Liverpool que saldrá a imponer su calidad en la cancha del Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Liverpool

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Liverpool en VIVO

El cuadro del West Ham ha cumplido con una buena campaña demostrando que quiere volver a ser protagonista. En la jornada pasada vencieron 1-4 al Aston Villa para colocarse con 6 victorias, par de empates y par de descalabros.

Los Hammers vienen de un agridulce empate a media semana en la Europa League donde visitaron al Genk en un duelo que parecían ganar 1-2 con doblete de Said Benrahma, sin embargo un autogol de Soucek al 87 selló el 2-2 final.

Por su parte, el Liverpool ha sido uno de los protagonistas del campeonato manteniéndose con paso invicto al sumar 6 triunfos y 4 empates, sin embargo en la jornada pasada recibieron al Brighton en un duelo que ganaban 2-0 con goles de Jordan Henderson y Sadio Mané, pero los terminaron igualando 2-2.

Los Reds también tuvieron actividad a media semana en la Champions League donde lograron un sólido triunfo 2-0 sobre el Atlético de Madrid con goles de Diogo Jota y Sadio Mané.

Tanto el West Ham como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por los primeros puestos; en la tabla general encontramos a los Hammers en la cuarta posición con 20 puntos, mientras los Reds son sublíderes con 22 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Liverpool.

West Ham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2021-22

Last modified: noviembre 6, 2021

Etiquetas: Canal West Ham vs Liverpool