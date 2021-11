Noruega vs Letonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eliminatorias UEFA 2022

Eliminatorias UEFA 2022

Gran partido tendremos este sábado 13 de noviembre siguiendo con la jornada 9 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Noruega busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los ponga a un paso del ansiado boleto a Qatar, pero tendrán que recibir a Letonia que saldrá a hacer un duelo digno en el Ullevaal Stadion.

Hora y Canal Noruega vs Letonia

Sede: Ullevaal Stadion, Oslo, Noruega

Hora: 11:00 am de Centroamérica y México. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Bolivia y Venezuela. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Noruega vs Letonia en VIVO

La selección de Noruega ha tenido una buena eliminatoria que los tiene cerca de amarrar, al menos, el repechaje, pero saben que todavía no pueden bajar los brazos. Después de 8 duelos suman 5 victorias, par de empates y han caído derrotados en una ocasión.

Los Noruegos vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada, el 11 de octubre, cuando recibieron a Montenegro logrando doblegarlos 2-0 con doblete de Mohamed Elyounoussi.

Por su parte, Letonia ha sido competitivo mostrando buenas cosas, aunque claramente sin poder aspirar a pelear por un boleto al Mundial. Ellos suman un triunfo, par de empates y 5 partidos perdidos.

Latvia viene de un durísimo descalabro en la jornada pasada, el 11 de octubre, cuando parecía igualarían a uno ante Turquía, pero un penal al 90+9 los dejó con las manos vacías.

Tanto Noruega como Letonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a hacer un buen papel, aunque eso es algo muy diferente para cada una; en el Grupo G encontramos a los Noruegos como sublíderes con 17 puntos, mientras Latvia marcha quinto con 5 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Noruega vs Letonia.

