Bosnia vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Eliminatorias UEFA 2022

Se abren las emociones de este sábado 13 de noviembre siguiendo con la jornada 9 de las Eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2022, cuando Bosnia busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que los mantenga con vida, pero tendrán que recibir a Finlandia que también saldrá obligado a llevarse el triunfo en su visita al Bilino Polje Stadium.

Hora y Canal Bosnia vs Finlandia

Sede: Bilino Polje, Zenica, Bosnia y Herzegovina

Hora: 8:00 am de Centroamérica y México. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Bosnia vs Finlandia en VIVO

La selección de Bosnia y Herzegovina ha tenido una actuación irregular en estas eliminatorias ya que en 6 partidos apenas han ganado en una ocasión, pero igual han perdido solamente un juego, empatando en los restantes 4 duelos, pero en casa solo les sirve las tres unidades.

Los Dragones vienen de un gran empate en la jornada pasada, el 12 de octubre, cuando visitaron a Ucrania logrando igualar 1-1 con gol de Anel Ahmedhodzic al 77.

Por su parte, Finlandia también ha tenido un desempeño irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar par de triunfos, par de empates y han perdido en otros 2 juegos, pero igual no hay margen de error.

Los Búhos Reales vienen de un gran triunfo en la jornada pasada, el 12 de octubre, cuando superaron 0-2 a Kazajistán con doblete de Teemu Pukki.

Tanto Bosnia como Finlandia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán a “matar o morir”, no hay margen de error dado que en el Grupo D encontramos a los Bosnios en el cuarto puesto con 7 puntos, mientras los Finlandeses son terceros con 8 unidades. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Bosnia vs Finlandia.

