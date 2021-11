Eliminatorias CONCACAF 2022

Foto: @SertvDeportes

Honduras quedó virtualmente fuera de Qatar al caer derrotados de manera increíble 2-3 ante Panamá en la jornada 7 del Octagonal Final de la CONCACAF rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con mucha intensidad, los Catrachos buscaban tomar las riendas y se veían cercanos al gol, pero Panamá no se achicaba demostrando que venía a sumar, sin embargo fue Honduras el que tomó ventaja cuando al 30 Alberth Elis ganó un mano a mano para poner el 1-0, el segundo estuvo cerca, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Honduras seguía presionando y al 58 Brayan Moya apareció para poner el 2-0, sin embargo Panamá no bajó los brazos y al 77 Cecilio Waterman descontaba y apenas 3 minutos después César Yanis apareció de manera increíble para poner el empate 2-2, pero eso no fue todo, los Catrachos se hundieron y al 85 Erick Davis firmó la histórica remontada 2-3 con gran cobro de tiro libre.

Con esta victoria Panamá arribó a 11 puntos escalando a la tercera posición, mientras Honduras se hundió con 4 unidades. En actividad de la jornada 8 del Octagonal, el martes, la H visitará a Costa Rica y los Canaleros recibirán a El Salvador. Honduras 2-3 Panamá.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Honduras vs Panamá 2-3 Octagonal Final CONCACAF 2022

Last modified: noviembre 12, 2021

Etiquetas: Alberth Elis