Written by: octubre 5, 2026 Selecciones

Honduras vs Jamaica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Nations League 2026-27

Honduras vs Jamaica

¡Límite de dramatismo en Tegucigalpa con la permanencia y el orgullo catracho en la cuerda floja! La Selección de Honduras recibe a Jamaica en un duelo definitivo de la CONCACAF Nations League donde sólo sirve ganar. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La H marcha cuarto con 3 unidades todavía luchando tanto por clasificar como por no descender, mientras que los Reggae Boyz son sublíderes con 6 unidades intentando firmar su boleto a la fase final.

El equipo de José Francisco Molina llega contra las cuerdas tras caer 2-1 ante Martinica, urgido de una victoria heroica ante su afición para evitar el descenso a Liga B. 

Por su parte, la escuadra jamaicana desembarca motivada tras superar 2-0 a El Salvador con doblete de Javon East.

Honduras volcará sus líneas apoyada en la seguridad de Edrick Menjívar y la movilidad de Jonathan Rubio para abastecer a Erick Puerto arriba. 

Jamaica responderá con un repliegue físico e intenso para lanzar la velocidad de Javon East y Kasey Palmer al espacio.

La tensión de jugar con el margen de error en cero y el emparejamiento físico en todas las líneas auguran un trámite trabado y de dientes apretados. Nuestro pronóstico es un disputado empate 1-1 entre Honduras y Jamaica. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , Last modified: octubre 5, 2026
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