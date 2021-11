Gran Premio de Brasil 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Formula 1

Seguimos con las emociones de la Formula 1 en su temporada 2021 este domingo 14 de noviembre con el Gran Premio de Sao Paulo que le dará a Max Verstappen una nueva oportunidad de alejarse de Lewis Hamilton que tendrá que salir inspirado si quiere llegar al podio, mientras Checo Pérez buscará meterse entre los tres primeros por cuarta carrera consecutiva.

Hora y Canal Gran Premio de Brasil 2021

Sede: Autódromo José Carlos Pace, Sao Paulo, Brasil

Hora: 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos. 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Brasil 2021 en VIVO

Valtteri Bottas de Mercedes comenzará primero el Gran Premio de Brasil 2021 en Sao Paulo este domingo después de ganar la carrera Sprint para la clasificación. Max Verstappen de Red Bull comenzará segundo, mientras que Carlos Sainz de Ferrari comenzará tercero.

Solo quedan cuatro carreras en el Campeonato de Fórmula 1 de 2021 y la lucha por el título aún es reñida entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. El británico ha tenido un buen fin de semana: primero, tomó la P1 para el Sprint, pero luego fue descalificado de la sesión de calificación debido a una infracción encontrada en el alerón trasero de su auto y comenzó último.

Sin embargo, Hamilton se recuperó y terminó en quinto lugar en el Sprint, superando a Cameron Norrie en la última vuelta … Solo para comenzar décimo debido a una parrilla de penalización de cinco lugares después de tomar un nuevo ICE para este fin de semana. Sin embargo, si el Sprint es una muestra de lo que vendrá mañana, habrá una carrera emocionante en Sao Paulo.

Antes del Sprint, hubo mucho drama. Además de la penalización y la descalificación de Hamilton, que tardó casi 24 horas en decidirse, Max Verstappen también recibió una multa de 50.000 euros de su bolsillo por tocar y examinar el ala de Hamilton en el Parc Ferme.

Después del anuncio de la descalificación de Hamilton, Mercedes tuiteó que no apelarían la decisión. “Queremos ganar estos campeonatos del mundo en la pista de carreras”, agregaron. Con los resultados de hoy, Verstappen está 21 puntos por delante de Hamilton en la clasificación de pilotos.

Detrás de la lucha por el campeonato encontramos a Checo Pérez que suma 3 podios consecutivos (todos en tercer lugar), por lo que partiendo desde el cuarto lugar intentará escalar al menos una posición para volver a subir al podio consolidando su buena campaña y su paso ascendente con Red Bull.

Last modified: noviembre 13, 2021

