Selecciones

Foto: @miseleccionmx

México cumplió logrando vencer 2-1 a Estados Unidos en la última jornada de la Revelations Cup 2021 en el MAV.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para México ya que apenas a los 6 minutos Marcelo Flores apareció con un gran jugada poniendo el 1-0, tras eso el choque se mantenía parejo, Estados Unidos buscaba reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 5 minutos Luna descontó por Estados Unidos poniendo el 1-1, dos minutos después Bryan González sacó disparo peligroso, al 63 Marcelo Flores volvió a aparecer ahora con un centro preciso que Alí Ávila no perdonó para el 2-1, eso obligó a las Barras y las Estrellas a irse con todo, pero el empate no llegó.

Con esta victoria México arribó a 7 puntos y se quedará con el título de este torneo Sub-20, mientras Estrados Unidos se despidió sin victorias. México 2-1 Estados Unidos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles México vs Estados Unidos 2-1 Revelations Cup 2021

Last modified: noviembre 16, 2021

Etiquetas: Estados Unidos