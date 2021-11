PSG vs Nantes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Ligue 1 2021-22

Ligue 1

Gran partido este sábado 20 de noviembre en la jornada 14 de la Ligue 1 2021-2022 cuando el PSG busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita mantenerse en lo más alto, pero tendrán que recibir a un Nantes que intentará dar la campanada en el Parc des Princes.

Hora y Canal PSG vs Nantes

Sede: Parc des Princes, París, Francia

Hora: 5:00 pm de Francia. 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

PSG vs Nantes en VIVO

El cuadro del PSG ha tenido una campaña espectacular que los tiene perfilados rumbo al título tras sumar 11 victorias, un empate y una sola derrota en 13 fechas, por lo que intentarán seguir con ese camino.

El París viene de una gran victoria en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando visitaron al Bordeaux logrando doblegarlos 2-3 con doblete de Neymar y uno más de Kylian Mbappé.

Por su parte, el Nantes ha tenido un torneo irregular y sus números son muestra clara de eso al sumar 5 triunfos, 3 empates y han perdido en 5 duelos.

Los Canarios vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Racing de Estrasburgo en un duelo que ganaban 2-1 con goles de Kalifa Coulibaly y Randal Kolo, sin embargo los terminaron igualando, a pesar de que su rival jugaba con 10.

Tanto el PSG como el Nantes saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos que son diametralmente opuestos; en la tabla general encontramos al París como líder con 34 puntos, mientras que Los Canarios son décimos con 18 unidades en la Ligue 1. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSG vs Nantes.

Last modified: noviembre 19, 2021

