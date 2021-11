América vs León EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Liga MX Femenil Apertura 2021

Liga MX Femenil

Foto: @AmericaFemenil

Buen partido tendremos este sábado 20 de noviembre en la última jornada de la fase regular de la Liga MX Femenil Apertura 2021, cuando América busque cerrar con todo ya pensando en la liguilla, pero tendrán que recibir al León que saldrá sin nada que perder por la sorpresa a Coapa.

Hora y Canal América vs León

Sede: Cancha Centenario, Coapa, CDMX, México

Hora: 10:00 am de México. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

La escuadra de América ha tenido una buena campaña en términos generales siendo una de las protagonistas, pero todavía quieren cerrar con todo pensando en la liguilla. Después de 16 jornadas suman 8 victorias, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Las Águilas vienen de un gran empate en la jornada pasada cuando recibieron a las Tigres logrando un empate al 90 con anotación de Karen Luna, demostrando que pueden competir ante la mejor.

Por su parte, León ha tenido una temporada complicada que las tiene ya eliminadas, por lo que únicamente buscan un cierre digno. Ellas cosechan apenas 3 triunfos, por 5 empates y han perdido en 8 compromisos.

Las Esmeraldas vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Atlético San Luis firmando un 0-0 final.

Tanto América como León saben de la importancia de este partido dado que ambas quieren cerrar con todo, aunque en los pronósticos las Águilas son amplias favoritas, marchan sextas con 28 puntos, mientras las Esmeraldas son quinceavas con 14 unidades en esta Liga MX Femenil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. América vs León.

