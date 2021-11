Elche vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Seguimos con las emociones de la jornada 14 de la Liga Española 2021-2022 este domingo 21 de noviembre, cuando Elche busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita salir de la zona de descenso, saben que en casa no pueden fallar, pero recibirán al Betis que intentará imponer su calidad en su dura visita al Martínez Valero.

Hora y Canal Elche vs Betis

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, España

Hora: 6:30 pm de España. 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Elche vs Betis en VIVO

El cuadro de Elche ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja de la tabla, les urge ganar en casa ya que en 13 jornadas previas apenas suman par de triunfos, 5 empates y han caído en 6 ocasiones.

Los Ilicitanos vienen de un duro empate en la jornada pasada, previo a la pausa por la Fecha FIFA, cuando parecía vencerían 1-2 al Mallorca con doblete de Lucas Boyé, sin embargo un gol en tiempo de reposición selló el 2-2 final.

Por su parte, el Betis ha sido uno de los equipos protagonistas peleando en los primeros puestos, pero saben que no pueden aflojar en esta reanudación del torneo. Ellos suman 6 victorias, han igualado en 3 juegos y han perdido en 4 choques.

Los Béticos no la pasaron bien en la fecha previa cuando recibieron al Sevilla siendo superados 0-2, en lo que fue su tercer descalabro seguido en todas las competencias.

Tanto Elche como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas; en la tabla general encontramos a los Ilicitanos en el puesto 18 con 11 puntos, mientras los Béticos, de Diego Lainez, son quintos con 21 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Betis.

Elche vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Liga Española 2021-22

Last modified: noviembre 20, 2021

Etiquetas: Betis