Gran Premio de Qatar 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

La carrera número 20 del Campeonato de Fórmula 1 2021 se estará disputando este domingo 21 de noviembre con la primera carrera del Gran Premio de Qatar 2021, que reemplaza al Gran Premio de Australia después de que esa carrera fuera cancelada a principios de este año debido al COVID-19.

Sede: Circuito Internacional de Losail, Doha, Qatar

Hora: 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos. 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Lewis Hamilton, de Mercedes, saldrá primero tras hacerse con la pole con 0,455 segundos de ventaja sobre Max Verstappen de Red Bull, que está 14 puntos por delante del británico en el Campeonato de Pilotos. El compañero de equipo de Hamilton, Valtteri Bottas, comenzará tercero.

Con solo tres carreras restantes en el campeonato, el gran premio del domingo es crucial tanto para Hamilton, que busca su octavo título, mientras que el holandés intentará ganar el primero. Sin embargo, Verstappen no contará con mucha ayuda, ya que su compañero Sergio “Checo” Pérez estará partiendo desde la 11ª posición, lo que fue una decepción para el mexicano que tendrá mucho trabajo si quiere remontar y meterse al podio.

Pierre Gasly volvió a demostrar su calidad y partirá desde el cuarto puesto, mientras Fernando Alonso saco toda su experiencia en una pista nueva para quedarse con el quinto lugar, mientras Lando Norris de McLaren saldrá sexto.

Así, estamos listos para una nueva carrera llena de emociones con otra intensa batalla que, sin duda, irá perfilando al campeón del Mundo con Lewis Hamilton teniendo toda la ventaja, pero con un Max Verstappen listo para competir, la largada será vital ya que podríamos ver mucha acción en una pista que es muy difícil de rebasar.

